'Lezzet Atölyesi' kursiyerleri sertifikalarını aldı - Son Dakika
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'Lezzet Atölyesi' kursiyerleri sertifikalarını aldı

\'Lezzet Atölyesi\' kursiyerleri sertifikalarını aldı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen istihdam odaklı 'Lezzet Atölyesi' Projesi tamamlandı.

29.12.2024 17:41
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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen istihdam odaklı 'Lezzet Atölyesi' Projesi tamamlandı. Aşçılık ve pastacılık eğitimlerini tamamlayan 13 kursiyere sertifikaları verildi.

Uluslararası Eğitim Kültür ve Medeniyet Derneği'nin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen istihdam odaklı 'Lezzet Atölyesi' Projesi çerçevesinde aşçılık ve pastacılık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 13 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi. Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde proje hakkında bilgiler veren Proje Koordinatörü Orhan Çetin; "Lezzet Atölyesi Projesi aslında okul sistemi dışında kalmış dezavantajlı gençlere yönelik hazırlanmış bir proje. İstihdam odaklı bir proje. Bu projede 13 kursiyerimiz hem aşçılık eğitimi aldı hem de pastacılık eğitimi aldı. Bir kısım kursiyerlerimiz şimdiden istihdam edildi. Aynı zamanda kursiyerlerden birinin de Azerbaycan kökenli olması sebebiyle de Azerbaycan mutfağını da Kayseri'ye kazandırmış olduk. Kursiyerlerimiz bu eğitimi 178 saat almış oldu, sertifikalarını bugün alacaklar. Aynı zamanda kursiyerlerimize ilk defa bakanlık destekli 'Euro Pass' belgesi de vereceğiz. Bu belgeleri Avrupa Birliği'nde de tanınacak. Bu projenin amacı sadece aşçılık ve pastacılık eğitimi değil, burada gençlerimizin de tarihi değerlerle iç içe olması gerekiyor. Bu anlamda biz projeye ilave olarak sosyal ve kültürel faaliyetler çerçevesinde Konya gezisi düzenledik. Bir diğer faaliyetimiz de tiyatro ve sinema etkinliği olacak. Yani burada dezavantajlı gençlere tüm masrafları bakanlığımız tarafından karşılanan sosyal ve kültürel eğitim faaliyetleri verilmiş oldu. Yüzde 100 istihdam olarak projeyi sonlandırmış olacağız" dedi.

Eğitimlerin kendilerine çok şey kattığını kaydeden Kursiyer Sena Aslan ise; "Buraya devletimizin çoğu şeyi karşıladığını duyduğum için geldim. Çünkü birçoğumuzun böyle bir fırsatı olmuyor. Hem bakanımıza, hem bu kursu sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Çok fazla yemek öğrendik, hiç bilmediğimiz pastaları öğrendik. Hamur açamayan, yumurta kıramayan arkadaşlarımız vardı. Hepimiz çoğu şeyi burada öğrendik" ifadelerini kullandı. Azerbaycanlı Kursiyer Elsevar Mustafayev de; projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Program Program sonunda eğitimini tamamlayan 13 kursiyere sertifikaları verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Lezzet Atölyesi' kursiyerleri sertifikalarını aldı - Son Dakika

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