LGS'de engel tanımayan başarı öyküsü: Günde 2 saat çalışabildi, Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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LGS'de engel tanımayan başarı öyküsü: Günde 2 saat çalışabildi, Türkiye birincisi oldu

LGS\'de engel tanımayan başarı öyküsü: Günde 2 saat çalışabildi, Türkiye birincisi oldu
14.07.2025 09:18
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan ve sağ gözünde görme kaybı bulunan Ahmet Taha Çömlekçi, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan ve sağ gözünde görme kaybı bulunan Ahmet Taha Çömlekçi, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Gözündeki ağrılar sebebiyle günde 2 saat ders çalışabilen Ahmet Taha, azmiyle Türkiye birincileri arasına girdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan Ahmet Taha Çömlekçi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Retina dekolmanından dolayı sağ gözünde görme kaybı yaşayan ve bu nedenle günde yalnızca 2 saat ders çalışabilen Ahmet Taha, azmi ve istikrarlı çalışmasıyla Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı. Yahşihan Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu öğrencisi olan Çömlekçi, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ders çalışırken okulda öğretmenlerinin verdiği programa göre ilerlediğini belirtti.

Çömlekçi, "Çözemediklerimi kontrol edip bir daha baktım. Hocalarımın verdiği plana uymak önemliydi. Denemelerle de kendimi geliştirdim. Yılın başından sonuna doğru soru sayısını artırdım. Soru çözme sayısı artınca pratik hız da artıyor. Gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı çok fazla çalışamıyordum, günde yaklaşık 2 saat çalışabiliyordum" dedi.

"Çözdükleri soruları kontrol etsinler"

Satrancın eğitim alanındaki başarısına katkı sağladığını ifade eden Çömlekçi, "Şu an hayalimde net bir meslek yok ama belki bilgisayar mühendisliği olabilir. Çok fazla soru çözmektense, çözemedikleri sorulara tekrar bakmak daha önemli. Çözdükleri soruları kontrol etsinler. Satranç, odaklanma açısından beni geliştirdi. Paragraflara yönelmede, düşünmede ve zekamı kullanmamda yardımcı olduğunu düşünüyorum. Satranç, beyni geliştirdiği gibi odaklanmaya da katkı sağladığı için LGS açısından iyi bir spor olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Oğlumuz 500 tam puan aldı, mutluyuz"

Ahmet Taha'nın babası Tekin Çömlekçi de oğlunun başarısının temelinde uzun yıllara dayalı sistemli bir çalışma olduğunu söyleyerek, "23 yıldır öğretmenlik mesleğinin içerisindeyiz. Oğlumuz 500 tam puan aldı, mutluyuz. Ama bu başarıyı uzun bir çalışmanın sonunda elde ettik. İlkokuldan itibaren düzenli kitap okuması, soru çözmesi, bunların yanında kaynakları düzenli ve verimli bir şekilde bitirmesi bu sonucu getirdi. Çok fazla kaynak değil, verimli soru çözmesi önemliydi. Tabii ki iyi öğretmenlere denk gelmesi de etkili oldu. Hem ilkokul öğretmenimiz hem de ortaokul öğretmenlerimiz gerçekten gayretliydi. Okulumuzdaki öğretmenlere teşekkür ediyoruz. DYK kurslarında da verimli bir çalışma oldu. Bu sene inşallah ileriki hayatında da bu başarıyı devam ettirir diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Günde 2 saat çalışmasının sebebi ise gözündeki ağrılardı"

Ahmet Taha'nın sağlık sorunlarına rağmen gösterdiği başarıya da değinen Çömlekçi, "Ahmet'in aynı zamanda gözlerinden de rahatsızlığı vardı, gözünden retina dekolmanından dolayı ameliyat oldu. Zorlu bir süreç geçirdi. Geçen sene LGS çalışmalarına başlanmıştı ama biz biraz geriden başlamak zorunda kaldık. Ameliyat sürecinde 2 ay ders çalışamadı. Günde 2 saat çalışmasının sebebi ise gözündeki ağrılardı. Gözleri ağrıdığı zaman Türkçe, tarih ve din kültürü sorularına annesiyle beraber çalıştılar. Annesi okudu, o cevapladı. Sözel derslerde annesine ciddi manada borçlu. Bu şekilde bir çalışmayla bu sonucu elde etmesi bizim için daha da mutluluk verici" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel LGS'de engel tanımayan başarı öyküsü: Günde 2 saat çalışabildi, Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

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