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Lise öğrencilerinden topraksız tarım projesi - Son Dakika

Lise öğrencilerinden topraksız tarım projesi

29.12.2021 11:07

Lise öğrencilerinden topraksız tarım projesi Öğrenciler TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda topraksız tarıma dikkat çekti Eskişehir'de Prof Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci, düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda 'Led ışıkla topraksız tarım' projelerini tanıttı.

Lise öğrencilerinden topraksız tarım projesi

Öğrenciler TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda topraksız tarıma dikkat çekti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Prof Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci, düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda 'Led ışıkla topraksız tarım' projelerini tanıttı.

Lise öğrencileri, Dünyada çevre kirliliğin ve iklim krizinin etkisiyle gelecekte daha da sık kullanılması beklenen topraksız tarıma dikkat çekmek için hazırladıkları projelerini okullarında düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sundu. Projeden sorumlu ve aynı zamanda felsefe öğretmeni olan Sonnur Öztürk Özeçoğlu, fuarın amacından ve yapılma nedeninden bahsetti. Öğrencilerinin proje üretirken kendilerinin daha iyi hissettiğini belirten Özeçoğlu, "Öğrencilerimizi bir araştırmaya yönlendirmek amacıyla 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirmek istedik. Burada 9 öğretmen ve 83 öğrenci olarak toplam 25 projemiz var. Pek çok alanda farklı proje gerçekleştirmeye çalıştık. Temel amacımız, öğrencilerimizi araştırmaya yönlendirmek, onların bilimsel soruları sorabilmeleri sağlayabilmek. Bu süreç içeresinde öğrendik ki, öğrencilerimiz kendi dersleri haricinde bilimsel pek çok çalışmayı gerçekleştirebiliyorlar. Öğrencilerimiz bu anlamda kendilerini iyi hissettiler." dedi.

"Problemlere çözüm odaklı projeler yapabilmeyi hedefledik"

Özeçoğlu, yaptıkları çalışmalarla problemlere çözüm odaklı projeler yapabilmeyi hedeflediklerini anlatarak şunları söyledi;

"Öğretmenler açısından da farklı bir şey oldu. Her zaman dört duvar arasında öğrenciyle karşı karşıya bir ders anlatımı haricinde öğrenciyle daha farklı bir çalışmanın, araştırmanın yapılabileceğini hep birlikte gördük. İnceleme projelerimiz oldu, araştırma projelerimiz oldu, uygulama projelerimiz var. Her biri kendi içerisinde değerli. Topraksız tarımımız var, evlerde atık sulardan elektrik üretimimiz var. Bunlar bu dönemde, iklimde birlikte zaten sıkıntı yaşamış olduğumuz problemlerimiz. Biz aslında bu problemlere çözüm odaklı projeler yapabilmeyi hedefledik."

"Topraksız tarım daha iyi bir alternatif"

Topraksız tarımın daha iyi bir alternatif olduğunu söyleyen öğrenci Gülcan Efe, "Projemizin ismi 'Led ışıkta topraksız tarım'. Hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme, tarım arazilerinin yanlış kullanılmasından dolayı topraklarımız azaltmaktadır. Bunun için de topraksız tarım daha iyi bir alternatif olarak kullanılıyor. Biz bu projeyi kışın yaptığımız için bitkilerimiz fazla ışık almadı, o yüzden fazla bir verim elde edemedik. Bu yüzden bitkilerimizin led ışık yardımıyla büyütmeye çalıştık. Biz bu sistemi oluştururken 20 litre hacimli su tankı kullandık. İçerisinde bitkilerimizin büyümesine yardımcı olacak maddeler var" diye belirtti.

'Led ışıkla topraksız tarım' projesini, lise öğrencileri Gülcan Efe, Halime Betül Duran, Büşra Takıl ve Batuhan Çınar Postlar gerçekleştirdi. Araştırmalarına ise kimya öğretmeni Saadet Bahar yardım etti.

Lise öğrencilerinden topraksız tarım projesi
Lise öğrencilerinden topraksız tarım projesi
Lise öğrencilerinden topraksız tarım projesi

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Anadolu Lisesi, Orhan Oğuz, Tarım, Lise, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Lise öğrencilerinden topraksız tarım projesi - Son Dakika


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