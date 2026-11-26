Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası yüzünden denize açılamayan Tekirdağlı balıkçılar, limanda ağ bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı limanına gelen balıkçılar, yıpranan ağlarını onarırken sezonu yaklaşan diğer balık türleri için de yeni ağlar örüyor. Balıkçılar, olumsuz hava şartlarını teknelerden uzakta, eksiklerini gidererek değerlendiriyor.

Her balık türüne farklı ağ kullanılıyor

Balıkçılıkta, hedeflenen balık türüne göre değişik özellikler taşıyan ağlar kullanılıyor. Ağların seçimini, balığın boyutu, yüzme hızı, yaşadığı derinlik ve diş yapısı gibi özellikler belirliyor. Hamsi ve istavrit gibi küçük ve sürü halinde gezen balıklar için daha dar gözlü ağlar tercih edilirken, palamut ve lüfer gibi daha iri balıklar için ağ gözlerinin açıklığı, ip kalınlığı ve dayanıklılığı farklı biçimde ayarlanıyor.

Balıkçılar sezona hazırlanıyor

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodos yüzünden balıkçıların ağ tamiri yaparak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Tekirdağ'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız şu anda faaliyetlerini ağlarını tamir ederekten geçiriyorlar. Allah izin verirse lodosun yarın itibarıyla hızını kaybedeceğini biliyoruz. Allah izin verirse sezonumuza bir ay daha palamut avcılığıyla devam edeceğiz. Palamut avcılığından sonra lüferden aldığımız haberler çok iyi. Allah izin verirse lüfer olacak, çinekop olacak, hamsi olacak, istavrit olacak. Tüm vatandaşlarımız inşallah uygun ve taze balık yemeye devam edecekler" dedi.