LojiDer, Şişli\'de 1. Genel Kurul Toplantısı\'nı Gerçekleştirdi

Şişli'de Lojistik Hizmet Sağlayıcıları Derneği'nin (LojiDer) '1. Genel Kurul Toplantısı' düzenlendi. Genel kurul divan başkanı ve heyetinin seçildiği toplantıda lojistikçiler tek çatı altında bir araya geldi.
Şişli'de LojiDer'in '1. Genel Kurul Toplantısı' düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan toplantıda, dernek üyelerinin verdiği oylarla genel kurul divan başkanı ve heyeti seçildi. Toplantı, LojiDer Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kayıhan Özdemir Turan'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Konuşmanın ardından 30 Ekim - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında dernek işletme hesap özeti ve gelir gider tabloları okunarak onaylandı. Ayrıca tüzük değişiklikleri de görüşülüp onaylanırken toplantıda dernek aidatı da belirlendi. LojiDer'in 2024 yılının bütçesi de toplantı çerçevesinde belirlenirken dernek üyelerinin kararıyla yönetim kurulu, denetim kurulu, asıl ve yedek üyelerin seçimi yapıldı.
" Türkiye'nin her yanından insanlarla bir aradayız"
LojiDer hakkında bilgi veren Ares Lojistik Kurucu Ortağı Engin Kırcı, "Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının ilk gününde kurmuş olduğumuz Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği'nin Genel Kurulu'nu yapıyoruz. Neden LojiDer? Türkiye'nin her bölgesinden, her ilinden lojistik sektörüne hizmet sağlayan insanların bir araya toplandığı bir şemsiye derneği olarak ortaya çıktı. Bu şekilde devam edecek. Bugün ilk genel kurulumuzda, yönetim kurulunu seçeceğiz. O yüzden çok heyecanlıyız. Türkiye'nin her yanından insanlarla bir aradayız. Bundan sonra lojistikçilerin konuşacağı, lojistikçilerin daha fazla sesinin çıkacağı bir ortama doğru ilerliyoruz" dedi.
"Biz Lojistik Hizmet Sağlayıcılar olarak Türkiye'nin dinamosu bir sektörüz"
Türkiye ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağladıklarını ifade eden LojiDer Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kayıhan Özdemir Turan, "30 Ekim 2023 yılından sonra Türkiye'nin 18 ilinden üyemiz var. 18 ilimizde lojistik hizmeti sağlayan bu üyelerimiz, lojistik kavramını bir bütüncül bakış açısıyla tamamlayan, birbirleriyle ilişkisi olan hizmetleri yerine getiriyor. Başta taşımacılık. Taşımacılığın dört modeli; deniz yolu, kara yolu, hava yolu ve demir yolu olmak üzere. Bizler bugün ulusal ve uluslararası boyutuyla ülkemizde üretilen lojistik hizmetlerini hemen hemen aynı çatı altında bir araya getirdiğimiz, aynı masa etrafında oturup ortak akılla, sektörümüz için, ülkemiz için, ülkemizin ekonomisini ilerletmek ve geliştirmek adına bir araya gelmiş hizmet sağlayıcılarız. İnşallah Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği uzun yıllar bu alanda hizmet vermeye devam edecek. Türkiye geçtiğimiz pandemi döneminde, ne yazık ki üzücü 6 Şubat depremi sonrasında lojistiğin değerini, lojistiğin insan hayatında, günlük ve sosyal hayatımızdaki yerini ve önemini algılamış durumdadır. Biz Lojistik Hizmet Sağlayıcılar olarak Türkiye'nin dinamosu bir sektörüz. Ülke ekonomisine, istihdama yönelik çok önemli katkılar veriyoruz. Lojistik sektörü Türkiye için vazgeçilemeyecek, her daim göz önünde ve bütün sektörlerle iletişim halinde olan ve onlara destek veren bir sektördür" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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