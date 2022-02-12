Lokantacılar ve Pastacılar Odası yeni binasına taşındı - Son Dakika

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nın yeni binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi'nde bulunan yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; "Rahmetli Mehmet Dinçer Başkanımız eski 30 metrekarelik yerimize çok büyük emekler sarf etti. 30 metrekare olan işletmeyi 240 metrekareye taşımanın gururu ve onurunu yaşıyoruz. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve ayrıca pandemiye rağmen aidatları düzenli ödeyen üyelerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise; "Kayserimizde 40 bin esnaf ve sanatkarımız var. Çocuklarımızla birlikte 150 bin kişiyiz. Şehrin her türlü hizmetinde esnaf ve sanatkarımız vardır. Bizim öncelikle esnaf ve sanatkarlar bakanlığına ihtiyacımız var. Ticaret Bakanlığı var, Sanayi Bakanlığı var, Tarım Bakanlığı var; ülke genelinde 10 milyonluk bir topluluğuz. Altan beyi, yönetici ve çalışanlarını kutluyorum. İhtiyaçlarımız var; yabancı dil bilen garsonlarımız olmalı, nasıl hizmet edeceğini bilenler olmalı" dedi.

Emekleri geçenlere plaketlerin verilmesinin ardından yapılan dua ile yeni hizmet binası hizmete açıldı. - KAYSERİ