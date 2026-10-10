Lokman Ayva Düzce'de kan bağışı yaparak Kızılay'a destek oldu, çağrı yaptı - Son Dakika
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Lokman Ayva Düzce'de kan bağışı yaparak Kızılay'a destek oldu, çağrı yaptı

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Lokman Ayva Düzce\'de kan bağışı yaparak Kızılay\'a destek oldu, çağrı yaptı
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Düzce'de Kızılay'a kan bağışı yapan TBMM'nin ilk görme engelli milletvekili ve Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı. Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, bağışı nedeniyle Ayva'ya teşekkür etti.

TBMM'nin ilk görme engelli milletvekili ve Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Kızılay'a kan bağışında bulunarak vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk görme engelli milletvekili ve Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Kızılay'a kan bağışında bulunarak kan ihtiyacına destek verdi. Ayva'nın bağışı, düzenli kan bağışının önemine bir kez daha dikkat çekti.

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, kan bağışında bulunarak destek veren Lokman Ayva'ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

"Kan vermek insanlığa hizmet etmenin en kolay yolu"

Kan vermenin insanlığa hizmet etmenin en kolay ve faydalı yollarından biri olduğunu vurgulayan Ayva, "İster engelli olun ister engelsiz, ister fakir olun ister zengin, kadın erkek fark etmeden hepimizin yapabileceği en güzel hizmet kan vermektir. Herkesin eşit şekilde yapabileceği en güzel işin kan bağışı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA
MilletvekiliHalil AydınLokman AyvaKızılaySağlıkGüncelDüzceYerelSon Dakika

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