Lösemi Hastası Genç Kızın Antalyaspor\'da Gerçekleşen Voleybol Hayali

Antalya'da lösemi tedavisi gören Aleyna Karartı, tedavisi nedeniyle askıya aldığı voleybolcu olma hayalini Antalya spor'da gerçekleştirdi. Aleyna, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve yöneticilerin konuğu olarak Dekorayos Antalyaspor voleybol takımını ziyaret ederek bir süre antrenmana katıldı.
Antalya'da eğitim gördüğü lisenin voleybol takımında oynarken voleybolcu olma hayali kuran, ancak yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle hayalini askıya alan 17 yaşındaki lösemi hastası Aleyna Karartı, Antalyaspor'un konuğu oldu. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve yönetim kurulunun misafiri olarak Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bulunan Ahmet Uluç Spor Salonu'nda antrenman yapan Dekorayos Antalyaspor voleybol takımının antrenmanını ziyaret eden Aleyna Karartı ve ailesi burada duygusal anlar yaşadı.
"Hayalini gerçekleştirecek"
LÖSEV Antalya İl Koordinatörü Ercan Karalar, İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, babası İbrahim ve annesi Özlem Karartı ile birlikte Antalyaspor'u ziyaret eden Aleyna Karartı, okul voleybol takımında oynarken kendisine 1 yıl önce Akut Miyeloid Lösemi (AML) teşhisi konulduğunu belirterek, "Hasta olmadan önce voleybol oynuyordum. Profesyonel bir voleybolcu olma hayalim vardı. Hastalığımı tamamen yenince hayalimi gerçekleştirmek için yine çaba göstereceğim" dedi.
"Sonuna kadar savaşacak"
Antalyaspor ile antrenmana çıktığında çok duygulandığını ve heyecanlandığını anlatan Karartı, "Benim mücadelem inşallah başka çocuklara da örnek olur. Savaşmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim. Antalyaspor'a gelmemin hastalıkla mücadelemde önemli katkısı olacak. Moralimi yüksek tutunca gerisi geliyor. Salonun duvarında yazan 'Sonuna kadar savaş' yazısı da beni anlatıyor. Ben de savaşıyorum ve kazanacağım. LÖSEV de bana ve aileme destek oluyor, bizi yalnız bırakmıyor. Ben kayıtlı hastası olduğum LÖSEV'e de çok teşekkür ederim" diye konuştu.
"Antalyaspor Aleyna'nın yanında"
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise Antalyaspor'un sadece spor faaliyeti yapan bir kulüp olmadığını, Antalya'da sosyal faaliyetler ve sorumluluklar için de var olduğunu belirtti. Başkan Boztepe, "Aleyna savaşçı bir kişiliğe sahip. Hastalığı büyük oranda yenmeyi başardı. Umarım Ağustos ayında tamamen yenmiş olacak. Hastalık riskini tamamen atlatınca kulübümüzün kapıları ona her zaman açık. Kendisine nasıl faydamız olabiliyorsa biz her zaman Aleyna'nın yanında olmaya devam edeceğiz. LÖSEV ile iş birliğimiz bugün Aleyna ile yarın bir başka evladımız vasıtası ile devam edecek. 25. yılında sevgi, iyilik ve umut dolu mücadelelerinde biz de Antalyaspor olarak yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA
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