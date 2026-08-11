Lübnan\'da İdam Cezası Kaldırıldı

Lübnan'da parlamento ölüm cezasının kaldırılmasına karar verdi. Ülke, Arap dünyasında idam cezasını ömür boyu hapis cezasıyla değiştiren ilk ülke oldu.

Lübnan'da 128 üyeli parlamento, idam cezasının kaldırılmasına yönelik teklifi oyladı. Hizbullah bloğu hariç parlamentonun çoğunluğu, idam cezasının kaldırılması yönünde oy kullandı. Adalet Bakanı Adel Nassar, idam cezasının resmen kaldırılmasını ülke için "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Böylece ülkede idam cezası yerine ağır çalışma şartıyla ömür boyu hapis cezası uygulanacak. Yasanın nihai imza için Cumhurbaşkanına iletilmesi ve yürürlüğe girmeden önce Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Süreç

7 Ekim 2025'te 7 milletvekili yasa taslağını Parlamento İnsan Hakları Komitesine sunmuştu. Hükümetin görüşünü aldıktan sonra Bakanlar Kurulu, 20 Kasım 2025'te olumlu bir tavsiye kararı vermişti. Yasa taslağı, 23 Şubat 2026'da Parlamento İnsan Hakları Komitesi tarafından onaylanmış, ardından sırasıyla 2 Haziran ve 9 Temmuz 2026'da Parlamento Adalet Komitesi ve Ortak Komite tarafından kabul edilmişti.

2004'ten bu yana uygulanmıyordu

Lübnan, 17 Ocak 2004'ten bu yana hiçbir idam gerçekleştirmedi. Ülke, 2004'ten bu yana idam cezalarına gayri resmi olarak moratoryum uyguladı. Ancak o dönemden bu yana onlarca idam cezası verilmiş, ancak bu cezalar daha sonra askıya alınmış veya hafifletilmişti. Adalet Bakanlığı Cezaevleri Müdürlüğü'ne göre Ocak 2026 sonu itibarıyla 85 kişi idam cezasını bekliyordu.