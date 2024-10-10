Lübnan'dan tahliye operasyonu: Deniz Kuvvetlerine ait ilk gemi Mersin'e ulaştı - Son Dakika
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Yerel

Lübnan'dan tahliye operasyonu: Deniz Kuvvetlerine ait ilk gemi Mersin'e ulaştı

Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan Deniz Kuvvetlerine ait iki gemiden biri olan TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na geldi.

10.10.2024 21:26
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Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan Deniz Kuvvetlerine ait iki gemiden biri olan TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na geldi. İlk gemi ile 558 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının koordinesiyle İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dün Deniz Kuvvetlerine ait iki gemi Lübnan'a gitti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar aynı zamanda bölgeye 300 ton da insani yardım malzemesi ulaştırdı. Daha sonra talepte bulunan Türk vatandaşları Beyrut Limanında gerekli kontrolleri yapılarak gemiye alındı.

Yola çıkan gemilerden ilki TCG Bayraktar, 558 yolucusuyla Mersin Limanı'na geldi. Gemiden yolcuların tahliyesine başlanırken, diğer gemi TCG Sancaktar'ın da 378 yolcusu ile ilerleyen saatlerde limana ulaşacağı bildirildi.

İki gemiyle 878'i Türk, 24'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve bu iki grubun birinci derece yakınlarından oluşan 64 kişi olmak üzere toplamda 966 yolcunun tahliye edilmiş olunacağı ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

TCG Bayraktar, Dış Politika, Denizcilik, Güvenlik, Lübnan, mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lübnan'dan tahliye operasyonu: Deniz Kuvvetlerine ait ilk gemi Mersin'e ulaştı - Son Dakika

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