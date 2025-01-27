Lübnan-İsrail Ateşkesi Uzatıldı - Son Dakika
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Lübnan-İsrail Ateşkesi Uzatıldı

Lübnan-İsrail Ateşkesi Uzatıldı

ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını 18 Şubat 2025'e kadar uzattı.

27.01.2025 03:02
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ABD hükümeti, Lübnan ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının süresinin 18 Şubat 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.

27 Kasım'da yürürlüğe giren ve İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinden çekilmesini öngören anlaşmanın süresi dolarken, ABD hükümetinden kritik bir açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın süresinin uzatıldığı belirtilerek, "ABD tarafından denetlenen Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşma 18 Şubat 2025'e kadar yürürlükte kalacak" denildi. Açıklamada, "Lübnan, İsrail ve ABD hükümetleri ayrıca 7 Ekim 2023'ten sonra yakalanan Lübnanlı tutukluların iadesi için müzakerelere başlayacak" ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü savunarak, çekilmenin 26 Ocak'a dek tamamlanamayacağını duyurmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Lübnan-İsrail Ateşkesi Uzatıldı - Son Dakika

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