Lületaşı ustaları Odunpazarı'ndaki turizmin yavaşlığından memnun değil - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Lületaşı ustaları Odunpazarı'ndaki turizmin yavaşlığından memnun değil

Tarihi Odunpazarı Evleri'nde yaz sezonuna rağmen durgunluk yaşanıyor. Esnaf tanıtım çalışmalarının arttırmasını ve yeni girişimler bekliyor.

12.07.2024 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lületaşı ustaları Odunpazarı'ndaki turizmin yavaşlığından memnun değil

Tarihi Odunpazarı Evleri'nde yaz sezonuna rağmen durgunluk yaşanıyor

Esnaf tanıtım çalışmalarının arttırmasını ve yeni girişimler bekliyor

Erol Güler: "Bu şekilde giderse bir esnaf dökülmesi olacak gibi görünüyor"

Eşref Tuncer: "Dünyada sadece Eskişehir'den çıkan lületaşı için reklam çok iyi olur"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde esnaflık yapan lületaşı ustaları, yaz sezonu gelmesine rağmen turizmin hareketlenmediğini ve işlerinin durgun olduğunu söyleyerek yetkililerden tanıtım çalışmalarını arttırmalarını ve esnafla toplantı yaparak yeni girişimler gerçekleştirmelerini istedi.

Turistlerin en uğrak noktalarından olan Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesi, hava sıcaklıkları artması ve turizm dönemi gelmesine rağmen durgunluğu ile dikkat çekiyor. Önceki yılların aynı dönemlerine göre az sayıda ziyaretçisi olduğu gözlemlenen bölgede pek çok esnaf işlerinin azalmasından dert yakındı. Esnaf konunun artık ciddi bir hal almaya başladığını belirtirken, özellikle lületaşı ustaları yetkililere seslenerek bazı çalışmalar yapılmasını istedi. Kurban Bayramı'nın durgunluğuyla ilgili önceki günlerde de basına konuşan ustalar, işlerin bu şekilde devam etmesi halinde kış sezonuna doğru birçok işletmenin kapanabileceğini dile getirdi. Belediyenin reklam çalışmalarını arttırması gerektiğini düşünen lületaşı sanatçıları, yetkililerin kente nasıl turist çekilebileceği konusunda esnafla toplantı yapmasının iyi bir seçenek olabileceğini ifade ederek yeni girişimler beklediklerini kaydetti.

"Bu şekilde giderse bir esnaf dökülmesi olacak gibi görünüyor"

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde lületaşı ustalığı yapan Erol Güler, "Şu anda Odunpazarı'nda turizm göremiyoruz. Biz Ramazan Bayramı'nın beklentisiyle Kurban Bayramı'nın çok hareketli olacağını, ilginin çoğalacağını ve tatilin uzun süreli olmasının bizi yoğunlaştıracağını umarak hazırlıklarımızı hızlı bir şekilde yapıp bekledik. Ama maalesef umduğumuz gibi olmadı. Odunpazarı'ndaki turizm bir hayale dönüştü. Bayram geçeli o kadar zaman oldu, biz hala turizm ve turist yüzü görmedik diyebiliriz. Ortalık çok sakin geçiyor. Gerçekten hareketlilik bitti bitiyor gibi. Biz yetkililerden biraz buraların canlandırılmasını ve Odunpazarı'na el atmalarını bekliyoruz. İnanın şu anda esnaf kiralarını ödeyemeyecek duruma düşmek üzere. Eğer yaz böyleyse biz sonbaharda ne yapacağız? Bunun önü de kış. Eğer bu şekilde giderse burada bayağı bir esnaf dökülmesi olacak gibi görünüyor. Çözüm yolu, kardeş şehir ve belediyelerle bir anlaşma yapılabilir veya belediyenin yapacağı reklamlarla belki Eskişehir biraz daha hızlı canlılık sağlayabilir. Esnafla toplantı yapılıp istişare gerçekleştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çevremize nasıl turist çekebiliriz olayına girmemiz lazım" dedi.

"Turizm için pek ilgili yer yok"

Durgunluğa rağmen bölgenin güzelliklerini görmeye gelen turistler ise park sorununu öne sürüyor. Lületaşı ustası Eşref Tuncer de, bölgede yaşanan park sorununa değinerek, "Odunpazarı'nda turizm için pek ilgili yer yok. Daha geliştirilebilir. Bunu belediyeler yapar büyük bir ihtimalle. Park sorunu bizim kendi şehrimizde var. Eskişehir'in kendi halkı bu sorunu yaşıyor. Odunpazarı çok eski bir yer olduğundan adam Tepebaşı'ndan arabasına biniyor, buraya çekmek istiyor. Oturup arkadaşıyla konuşmak istiyor. Turlar da arabalarla geldiği için belediyenin bu yaptığı çok iyi. Araçların kıyıya köşeye konulması daha güzel. Çünkü herkes arabasını buraya çekmek istiyor. O zaman trafik daha çok tıkanıyor. Türkiye artık Eskişehir'i tanıyor. Ama lületaşı dünyada sadece Eskişehir'de çıkan ve burada işlenen tek madde olduğu için biraz reklamı olsa çok iyi olur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Kültür, Turizm, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lületaşı ustaları Odunpazarı'ndaki turizmin yavaşlığından memnun değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
18:42 İzmir’de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı İzmir'de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:53 Işığa yakalanmamak için gaza bastı İrem’i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar Işığa yakalanmamak için gaza bastı! İrem'i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 23:12:27. #1.13#
SON DAKİKA: Lületaşı ustaları Odunpazarı'ndaki turizmin yavaşlığından memnun değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement