Adana\'da maaş alamayan işçiler eyleme çıktı: Şirket "sabır" istedi

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Güney Çelik Fabrikası, 2 ay önce faaliyetlerini durdurdu. 2 aydır maaş alamayan yaklaşık 300 işçi ise bugün fabrika önünde toplanarak eylem yaptı.

Eylem sırasında konuşan işçiler, mağdur olduklarını, geçinmekte ve kira ödemekte zorlandıklarını belirterek durumun bir an önce çözülmesini istedi. Firmadan yapılan açıklamada ise çalışanlardan "sabır ve anlayış" talep edilerek sorunun çözümü için çaba gösterildiği bildirildi.

"SİGORTALI GÖRÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN İŞE DE GİREMİYORUZ"

Grup adına konuşan Ali Ekici (49), 22 yıldır fabrikada çalıştığını ancak son 2 aydır maaşlarını alamadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "2 ay önce hiçbir gerekçe göstermeden şirket faaliyetlerini durdurdu. Bizlere 'maaşlarınız ödenecek' dendi ancak Aralık ve Ocak ayında maaş alamadık. Şimdi de mart veya nisan ayında fabrikanın açılacağını söylüyorlar. Bizler sigortalı gözüktüğümüz için işe de giremiyoruz. Mağduruz 2 aydır. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz."

"EV SAHİBİ EVDEN ÇIKARMAK İSTİYOR"

5 yıldır fabrikada çalıştığını söyleyen Mehmet Metin Haner ise "2 aydır ev kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum. Ev sahibi evden çıkartmak istiyor ne yapacağım bilmiyorum. Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Fabrika sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık bizleri mağdur etti. Fabrikanın bütün ham maddesi her şeyi var ama biz çalışmıyoruz" ifadelerini kullandı.

FİRMADAN AÇIKLAMA: "SABIR VE ANLAYIŞ İSTİYORUZ"

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, işçilerin sabırlı olması istenerek şöyle denildi:

"Şirketimiz, bu sürecin çözümü için çalışmaktadır ve bu süreçte tüm paydaşlarımızın sabrını ve anlayışını rica ediyoruz. Çalışanlarımıza sorunlar hakkında şeffaf bir şekilde bilgi verilmiş olup, haklarını kullanmaları konusunda özgürlük tanınmıştır. Bu zorlu dönemde, çalışanlarımızın mağdur olmaması adına çaba göstermekteyiz. Önceliğimiz, şirketimizi var eden değerli çalışanlarımızın ve ailelerinin güvende hissetmelerini sağlamaktadır. Yaşanan süreçle ilgili çalışanlarımızla bir mutabakata varılmış olup, birlikte hareket etme kararı alınmıştır."