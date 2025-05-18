Maden Atıkları Dereye Karıştı - Son Dakika
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Yerel

Maden Atıkları Dereye Karıştı

Giresun'da maden ocağının atık havuzu kirli suyu dereye boşalttı, çevre felaketi yaşanıyor.

18.05.2025 14:58
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(GİRESUN) - AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün Doğankent ilçesi Çatalağaç Köyü'ndeki maden ocağının atık havuzundaki suyun dereye boşaltıldığı yurttaşlarca kaydedildi. Bölge sakinleri, dere suyunun siyaha döndüğünü, kötü kokular yaydığını, ekosistemin ciddi zarar gördüğünü belirtti. CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, madenin faaliyetlerinin durdurulmasını isteyerek, "Kirli suların doğaya karıştığına dair video kayıtları, bu çevre suçunun artık inkar edilemez hale geldiğini göstermektedir" açıklamasını yaptı.

Giresun'un Doğankent ilçesi Çatalağaç Köyü'nde, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait maden şirketinin, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlanmadan, dere yatağı üzerine üçüncü atık depolama havuzu inşa ettiği öne sürüldü.

Daha önce de izinsiz atık havuzu yaptığı ve kimyasal atıkları derelere boşalttığı belirtilen maden şirketinin yeni havuz inşası bölge halkının tepkisine yol açtı. Köylülerin kayda aldığı videolarda, koyu gri renkli suların dere yatağına karıştığı görülüyor. Zehirli sızıntıların Harşit Çayı üzerinden Tirebolu'ya ve Karadeniz kıyılarına kadar ulaşabileceği belirtiliyor.

Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğünden "su ıslahı" gerekçesiyle izin alındığı belirtilen üçüncü atık havuzunun, doğrudan dere yatağı üzerine inşa edildiği öne sürüldü.

Yurttaşlar, CİMER üzerinden yaptığı başvurular ise "ticari sır" gerekçesiyle yanıtsız kaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından maden şirketine, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 464 bin lira idari para cezası uygulanmıştı. Ancak yöre halkı bu cezaların caydırıcı olmadığını, faaliyetlerin denetimden uzak biçimde sürdüğünü belirtiyor.

"Derelerimiz artık birer atık havuzuna döndü"

Yaşanan son sızıntıyla beraber ilgili kurumlara ihbarda bulunan Çatalağaç Köyü Derneği yöneticilerinden Soner Aydın, "Yeni yaptıkları atık havuzunun ÇED raporu yok dediğimizde, 'ticari sır' denilerek üzeri kapatılıyor. İliç'te yaşanan felaketin benzeri burada yaşanıyor. İnsanlar henüz ölmedi ama zehirleniyor" dedi. Aydın, şikayetlerinin ya görmezden gelindiğini ya da sembolik cezalarla geçiştirildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri görmüyor, görmek istemiyor. ÇED onayı olmadan yeni bir atık havuzu yaptılar. Bunu su ıslahı adı altında dere yatağının üzerine yaptılar. Maden atıklarını buraya akıtmaya başladılar, buradan da derelerimize akmaya devam ediyor. Bu derelerde canlı yaşamı sona erdi, solucan bile kalmadı. Bu kirlilik 4-5 yıldır devam ediyor. Doğankent'teki barajda buharlaşan zehirli su, tarlalara ve insanların üzerine yağmur olarak düşüyor. Karadeniz'in en önemli içme suyu kaynakları kirletiliyor. Derelerimiz artık birer atık havuzuna döndü."

"Bu bir çevresel risk değil, halk sağlığına yöneltilmiş sistematik bir tehdit"

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek de madenin faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulunarak, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'yi göreve davet etti.

Şenyürek, "Hiçbir yasal onay süreci tamamlanmadan yapılan bu atık havuzundan, kirli ve kimyasal atıklar bulunan suların bölgedeki dereye sızdığı tespit edilmiştir. Kirli suların doğaya karıştığına dair video kayıtları, bu çevre suçunun artık inkar edilemez hale geldiğini göstermektedir. Bu bir çevresel risk değil, halk sağlığına yöneltilmiş sistematik bir tehdittir" ifadesini kullandı.

Giresun Valiliğinin inşaattan haberdar olup olmadığını soran Şenyürek, kirli suların dereye karıştığının açıkça belgelendiğini belirterek, "Bu suskunluğun nedeni, madenin sahibinin bir AKP milletvekili olması mıdır?" diye sordu.

Kaynak: ANKA

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