Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Baba deyişine ölürüm - Son Dakika
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Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Baba deyişine ölürüm

17.10.2022 12:17

Bartın'da meydana gelen maden faciasında şehit düşen Rasim Bulut'un, "Aslan oğlum, araban hayırlı olsun. Baban varken korkma" ve "Baba deyişine ölürüm bal evlat" açıklamalarıyla sosyal medyasında paylaştığı videolar ortaya çıktı. Maden şehidinin oğlunun 'baba' diyerek Rasim Bulut'un fotoğraflarını sevdiği video yürek sızlattı.

Türkiye Taş Kömür (TTK) İşletmeleri Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rasim Bulut'un sosyal medya hesabında oğlu ile ilgili paylaşımlar duygulandırdı. Bulut, geçtiğimiz aylarda oğlunun kendi fotoğrafına bakarak sevdiği ve 'baba' dediği anları, "Baba deyişine ölürüm bal evlat" ifadeleri ile paylaşması izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

Maden şehidinin oğluyla videoları yürek sızlattı

"BABAN VARKEN KORKMA"

Öte yandan maden şehidinin oğluna aldığı akülü arabayı kullandırırken kayda aldırdığı anları da "Aslan oğlum, araban hayırlı olsun. Baban varken korkma" yazısıyla paylaştığı görüldü.

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Kaynak: İHA

Amasra, Maden, Baba, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Baba deyişine ölürüm - Son Dakika

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