Türkiye Taş Kömür (TTK) İşletmeleri Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rasim Bulut'un sosyal medya hesabında oğlu ile ilgili paylaşımlar duygulandırdı. Bulut, geçtiğimiz aylarda oğlunun kendi fotoğrafına bakarak sevdiği ve 'baba' dediği anları, "Baba deyişine ölürüm bal evlat" ifadeleri ile paylaşması izleyenlerin yüreklerini sızlattı.
Öte yandan maden şehidinin oğluna aldığı akülü arabayı kullandırırken kayda aldırdığı anları da "Aslan oğlum, araban hayırlı olsun. Baban varken korkma" yazısıyla paylaştığı görüldü.
Son Dakika › Yerel › Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Baba deyişine ölürüm - Son Dakika