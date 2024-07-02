Madımak Otelinde Hayatını Kaybedenler Anıldı

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Mersin'de, Akdeniz Belediyesince Madımak Otelinde 2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşen olayda hayatını kaybedenler için olayların 31. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarda Madımak Otelinde 33 şair, yazar, ozan, 2 otel personeli ve otel dışında 2 kişi olmak üzere hayatını kaybeden 37 kişi için 2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı'nda bulunan Madımak Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törende konuşan Akdeniz Belediye Başkan Hoşyar Sarıyıldız, "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, sözün bittiği anlar vardır. İşte bugün tam da o anları yaşıyoruz. Tek bir insanımızın canı yanmasın diye, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınların canı yanmasın diye biz buradayız. Bu acıların son bulması için buradayız. Madımak adını taşıyan parkımızda, Sivas katliamında yiten canlarımızı anıyor, anıları önünde eğiliyoruz. Benzeri olayların bir daha yaşanmaması için var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Törene, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, Mersin Cemevi Başkanı Pir Hasan Kılavuz, belediye meclis üyeleri, Alevi kanaat önderleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MERSİN