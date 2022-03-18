Mahalle konağı çok amaçlı kullanılacak - Son Dakika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün mahallelerde vatandaşların sosyal ve kültürel faaliyetlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmeleri için başlattığı mahalle konağı çalışmalarında yapımında sona gelinen Beyciler Mahalle Konağı çok amaçlı olarak kullanılacak.

Geçtiğimiz yıl Beyciler Mahallesinde yapımına başlanan mahalle konağı tamamlanarak açılmayı bekliyor. Mahallede atıl durumda olan binayı restore ederek modern bir hale getiren Düzce Belediyesi ekipleri, konağın bahçesini de çocuklar için hazırladı. Vatandaşların hem eğlenip hem de eğitim alabilecekleri sosyal tesisin mobilyaları da yerleştirildikten sonra mahalle sakinlerinin kullanımına açılacak.

"Çok güzel bir tesis oldu"

Beyciler Mahallesi'nde yapılan konağın eğitim yuvası haline dönüşeceğini kaydeden muhtar Mustafa Sertçelik, "Mahallemize böyle güzel bir eser kazandırdığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerin istifade edebileceği bir eğitim yuvası olarak düşünüyoruz. Burada sınıflarımız var, bayanlarımız için dikiş kursları, eğitim seminerleri olabilir" dedi.

Mevlüt yapılabilir cemiyetler toplanabilir

Mahallede atıl olan binanın faaliyete geçirildiğini ve emeği geçen birim müdürlerine teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Beyciler Mahalle Muhtarı Mustafa Sertçelik, " Cenazelerimiz oluyor. Mevlüt yapılabilecek bir yer olarak kullanılabilir. Başkanımızla daha önce de görüşmüştük; konağın arkasındaki boş alanı değerlendirerek vatandaşların bedelsiz değerlendirmesi açısından çok güzel bir proje oldu. Mahallemiz adına iyi bir eser meydana çıktı" şeklinde konuştu.

Başkan Özlü'ye teşekkür

Beyciler Mahalle Muhtarı Mustafa Sertçelik sözlerini şöyle tamamladı: "Çocuklarımız ve gençler boş vakitlerini burada geçirebilir. Kütüphane olur, ders çalışma olur, cenazelerde okumalar olabilir. Mahalle halkımızın istifade edebileceği 10 numara bir yer oldu. Mahallem ve şahsım adına Başkanımıza teşekkür ederim. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - DÜZCE