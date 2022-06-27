Mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi

Mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları

27.06.2022 09:14
Mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri mahallelerde sıcak asfalt çalışmalarının yanında soğuk asfalt serim çalışmalarını da sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri mahallelerde sıcak asfalt çalışmalarının yanında soğuk asfalt serim çalışmalarını da sürdürüyor.

MahalleleriN sıcak asfalt ihtiyaçlarının yanında, soğuk asfalt çalışmaları da hızla devam ediyor. Güvenli ve kaliteli ulaşım ağı için gerekli üst yapı çalışmaları şehrin her bir noktasında devam ediyor.

Asfalt serim sezonu süresinde tüm mahallelerin cadde ve sokakların bakım, onarım ve asfalt serim çalışmaları planlanan program dahilinde devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Başkan Kılınç, asfalt çalışmasını inceledi Başkan Kılınç, asfalt çalışmasını inceledi Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:14 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik öncesi son viraj! Kız isteme ve nişan töreni düzenlendi
09:11 Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek
09:03 BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi
08:59 Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı...
21:52 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor
21:51 Bakan Özer, açıkladı: Meslek liselerine fabrika kurulacak, 81 ilde ucuza ekmek satılacak
21:26 Taksim'de Onur Yürüyüşü öncesi polis müdahalesi! Onlarca kişi gözaltında
21:17 Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu!
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 09:19:17. #1.11#
SON DAKİKA: Mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement