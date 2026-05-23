Mahmut Arslan Gaziantep'te Coşkuyla Karşılandı
Mahmut Arslan Gaziantep'te Coşkuyla Karşılandı

23.05.2026 14:53
İsrail'in saldırısına uğrayan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'ye döndüğünde destek gördü.

Gazze'ye insani yardım götürürken uluslararası sularda işgalci İsrail'in saldırısına uğrayan ve alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'ye dönüşünde HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası teşkilatları tarafından coşkuyla karşılandı.

Gazze'deki insanlık dışı İsrail ablukasını delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan, ancak işgalci İsrail'in saldırısına uğrayan Sumud Filosu aktivistleri arasında bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası teşkilatları tarafından karşılanırken Filistin'e destek mesajları verildi. HAK-İŞ Konfederasyonu binası önünde düzenlenen basın toplantısına Genel Başkan Mahmut Arslan'ın katılması, Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen teşkilat mensupları tarafından coşkuyla karşılandı.

"Her türlü zulmü yaptılar"

Karşılama programında konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu katil sürülerinin yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Her türlü zulmü yaptılar. Bunların karşısına daha fazla dikileceğiz. Uluslararası sularda bize müdahale ettiler. Uluslararası toplum, uluslararası hukuk hesap sormalı" ifadelerini kullandı.

"Genel başkan yalnız değildir"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı karşılamaya gelen temsilciler program boyunca sık sık "Mahmut Arslan onurumuzdur", "Genel Başkanımız yalnız değildir" ve "Dik dur eğilme, evlatların seninle" sloganları atılırken, teşkilat üyeleri birlik ve beraberlik mesajları verdi.

"Sadece sendikal bir dayanışma değil"

Hizmet-İş Sendikası Gaziantep 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Hoşaf, Ankara'da düzenlenen destek programlarında aktif olarak yer aldı. Üç gündür İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen eylemlere katıldıklarını belirten Başkan Hoşaf, "Bizler Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın evlatlarıyız. Mazlumun yanında duran liderimizin her zaman yanındayız. Tüm emekçiler adına haykırıyoruz; Mahmut Arslan onurumuzdur" dedi.

Hizmet-İş Sendikası Gaziantep 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Hoşaf verilen mücadelenin yalnızca sendikal bir dayanışma olmadığını ifade ederek, "Bu dava mazlumun duasına ortak olma, mağdurun sesini dünyaya duyurma davasıdır. Genel Başkanımızın ortaya koyduğu duruş, insanlık vicdanında her zaman saygıyla anılacaktır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, İnsan Hakları, Gaziantep, Politika, Dünya, Yerel, Son Dakika

