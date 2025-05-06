Mahmut Hiçyılmaz Yeniden Yargılandı

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkındaki beraat kararını bozmasının ardından yeniden yargılanan Kayseri Ticaret Odası (KTO) eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz yeniden hakim karşısına çıktı.

Mahmut Hiçyılmaz; Kayseri'de, FETÖ/PDY finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 71 işadamı ile birlikte 6 Haziran 2017 tarihinde Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmamış, yaklaşık bir yıl süren dava sonunda 10 Ekim 2018 tarihinde 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan delil yetersizliğinden beraatına karar verilmişti. Ancak itiraz üzerine dosya önce Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne ardından da Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası sanık Hiçyılmaz hakkında; HTS kayıtlarının bakılmasına, hakkında ByLock tespit tutanağı olup olmadığının mahkemece sorulmasına, varsa bu tutanaktaki kişilerin tanık olarak dinlenerek, yeniden hüküm kurulmasını isteyerek dosyada bozma kararı verdi. Kararın ardından Hiçyılmaz; Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlandı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada Mahmut Hiçyılmaz hazır bulundu. Hiçyılmaz duruşmadaki savunmasında; kendisine yöneltilen FETÖ suçlamalarının kaynağının Ticaret Odası Başkanlık seçiminde FETÖ'den kapatılan GESİAD'ın kendisini desteklemesi olduğunu ifade eden Hiçyılmaz; kendisini GESİAD dışındaki diğer iş adamları derneklerinin de desteklediğini, GESİAD'ın kendisine karşı olduğunu dile getirdi.

İddia makamı Hiçyılmaz'ın cezalandırılmasını talep ederken, mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenilmesi için yurt dışı yasağının devam etmesine hükmederek duruşmayı 11 Eylül tarihine erteledi. - KAYSERİ