Malatya Battalgazi'de TOKİ sakinleri doğal gaz açılmayınca soğukta tepki gösterdi - Son Dakika
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Malatya Battalgazi'de TOKİ sakinleri doğal gaz açılmayınca soğukta tepki gösterdi

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Malatya Battalgazi\'de TOKİ sakinleri doğal gaz açılmayınca soğukta tepki gösterdi
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Malatya Battalgazi\'de TOKİ sakinleri doğal gaz açılmayınca soğukta tepki gösterdi
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Malatya Battalgazi'deki 4. Bölge TOKİ konutlarında doğal gazın henüz açılmaması, sıcaklığın sıfır dereceye düşmesiyle sakinlerin tepkisine neden oldu. Akşam bina önünde toplanan sakinler, yönetime ulaşamadıklarını ileri sürüp mağduriyetin giderilmesini istedi.

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki 4. Bölge TOKİ konutlarında doğal gazın henüz kullanıma açılmamasına tepki gösteren bina sakinleri, soğuk havada mağdur olduklarını belirterek yönetimden soruna çözüm bulmasını istedi.

Malatya'da TOKİ konutlarında hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşmesine rağmen doğal gazın henüz kullanıma açılmaması bina sakinlerinin tepkisine neden oldu. Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan 4. Bölge TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar, evlerin soğuk olduğunu ve tüm girişimlerine rağmen soruna çözüm bulunamadığını belirtti. TOKİ yönetimiyle iletişim kuramadıklarını ifade eden sakinler, akşam saatlerinde bina önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Yönetim yetkilisine ulaşamadıklarını ileri süren vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Bir apartman sakini, "Bu soğukta doğal gazlarımızı açmadılar. Evde hastalarımız ve çocuklarımız var. Üşüyoruz. Yetkililerden sesimizi duymalarını istiyoruz" dedi. Bina sakinlerinden bir öğrenci ise "Soğuk nedeniyle ders çalışmakta bile zorlanıyorum. Bu soruna çözüm bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Havaların soğuduğunu ve gece saatlerinde sıcaklığın sıfır dereceye kadar düştüğünü belirten vatandaşlar, TOKİ yönetiminden soruna bir an önce çözüm bulmasını istedi.

Kaynak: ANKA
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