Malatya Camisi\'nde İşaret Dili Uygulaması

Malatya'nın Kernek Karagözlüler Camisi'nde örnek bir uygulamaya imza atılıyor. Cuma hutbesi, cami imamı tarafından okunurken eş zamanlı olarak işaret diliyle de çevriliyor.

Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisi'nde her hafta Cuma namazında hutbenin işaret diliyle de aktarılması, işitme engelli bireylerin dini vecibelerini yerine getirirken daha fazla anlam kazanmalarını sağlıyor. Uygulamanın camideki huzur ortamına katkı sunduğu ve toplumsal kaynaşmayı güçlendirdiği belirtiliyor.

Cuma namazını Kernek Karagözlüler Camisi'nde eda eden vatandaşlardan İdris Ayhan, "Cuma namazındaki hutbe aynı zamanda farz hükmündedir. İşitme engelli kardeşlerimiz bundan mahrum kalıyor. Hutbenin işaret diliyle çevrilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu uygulamanın ilimiz genelinde yaygınlaşmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya'daki bu duyarlı yaklaşım, Türkiye genelinde diğer camilere de örnek olması açısından dikkat çekiyor. - MALATYA