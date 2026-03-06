Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "2 yıl içerisinde Malatya'da 121 bin bağımsız bölüm yükseldi " - Son Dakika
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "2 yıl içerisinde Malatya\'da 121 bin bağımsız bölüm yükseldi "
06.03.2026 00:43  Güncelleme: 00:44
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MİAD iftar yemeğinde deprem sonrası Malatya'da 121 bin bağımsız bölüm inşa edildiğini açıkladı. Ayrıca, 35 milyar liralık altyapı yatırımları ve yeni bilim merkezleri projeleri hakkında bilgi verdi.

Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) iftar yemeğinde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası hakkında konuşarak, "2 yıl içerisinde Malatya'da 121 bin bağımsız bölüm yükseldi." dedi.

İstanbul Ataköy'de bulunan Hyatt Regency Otel'de MİAD (Malatyalı İş Adamları Derneği) öncülüğünde bir iftar yemeği etkinliği düzenlendi. Düzenlenen organizasyona Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve birkaç davetli katıldı. Verilen iftar yemeğinden sonra katılımcılara seslenen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da depremden sonra inşa edilen yapılara değinerek geliştirilmekte olan projeler hakkında konuştu. Daha sonrasında Malatya Bilim Merkezi açılışı öncelikli olmak üzere toplanan protokol, imza töreninde sahneye çıkarak imzalarını attı.

Asrın felaketinin üstesinden bu ülke geldi

Deprem sonrası toparlanma süreci hakkında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı asrın felaketi diyorlar ama bence asırların felaketiydi. Bu felaketin üstesinden bu ülke büyüklükle geldi." dedi.

Malatya'da 121 bin bağımsız bölüm yükseldi

Malatya'da 121 bin bağımsız bölümün yükseldiğine değinen Er, "Malatya'da 121 bin bağımsız bölüm yükseldi. 121 bin. Cumhurbaşkanıma hitaben teşekkür konuşması yapmıştım. Aynı şu ifadeyi kullandım. Cumhurbaşkanıma 'Sayın Cumhurbaşkanım, 121 bin konut diyoruz, insanlar 121 olarak algılıyor. Siz 455 bin konut diyorsunuz, insanlar rakam telaffuzunda zorlanıyor, 455 tane diyorlar.' Geçen gün dedim bir ortamda, '121 bin bağımsız bölüm Malatya'da 2 yıl içerisinde yükseldi.' diyorum." şeklinde konuştu.

Bilim merkezleri hayata geçiyoruz

Malatya'da hayata geçirilen yeni projelere değinen Sami Er, "Bilim merkezlerini hayata geçiriyoruz. 2 tane cami projemiz var. Bu projelerimizle de inşallah birazdan protokol yapacağız. Çok ciddi manada sanayimiz yapılıyor. Burada biz ayrıca mobilyacılar, mermerciler, hurdacılar bütün iş sınıflarını kümelendirerek şehrin dışına çıkarmayı hedefliyoruz ve Malatya'daki Çavuşoğlu'ndaki sanayi çarşısını Allah'ın izniyle dönüştürerek Malatya'nın cazibe merkezi haline getiriyoruz." dedi.

Malatyamızda 35 milyar lira altyapı yatırımı var

Altyapı yatırımlarının varlığından bahseden Belediye Başkanı Er, "Malatyamızda 35 milyar lira altyapı yatırımı var. Bütün Malatya'nın şebekesini değiştiriyoruz. Yıllardır kullanılan asbest borular var, onların tamamını değiştiriyoruz. Bütün su depolarının tamamı değişiyor ve arıtma tesisleri bölgenin en ileri biyolojik arıtmasını yapıyor. Yani altyapı ile ilgili 35 milyar lira bir çalışmamız var." dedi.

Çevre ile ilgili çok ciddi çalışmamız var

"Yollarla ilgili, çevreyle ilgili çok ciddi çalışmamız var." diyerek sözlerine devam eden Sami Er, "Şu anda Kuzey Çevre Yolu alanı Allah'ın izniyle ağustos ayında bitiyor. Kuzey kuşak ve Güney kuşak yollarını, 6 yıl sürecek olan işi 6 ayda bitirdik. İnşallah Malatya'mıza raylı sistemi de kazandırıyoruz. Kışla Caddesi ve İnönü Caddesi'ni 30 metrelik yola çıkararak buradan raylı sistemi geçirerek 100. Yıl Parkı'na kadar çalışmalar devam ediyor. Ayrıca banliyö treni oluşturarak burasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunları biz İkizce'ye kadar inşallah devam edeceğiz." dedi.

Kürsüde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuştu. Türkiye'nin savunma sanayii alanında yaptığı çalışmalardan bahseden Bakan Kacır, "Savunma sanayiinde attığımız adımlarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın en modern ve en ileri teknolojilere sahip savunma sistemlerini kullanabilmesini mümkün kıldık. Türkiye bugün harp paradigmasını değiştiren insansız hava araçları alanında yüzde 68'lik pazar payıyla dünyada 1 numara. Türkiye bugün jet motorlu SİHA'sında havadan havaya füzelerle diğer uçakları vurma kabiliyetine sahip dünyadaki tek ülke." dedi.

Türkiye bugün balistik füzelerini üretebilen bir ülke

Konuşmasının devamında Türkiye'nin balistik füze üretimi hakkında konuşan Bakan Kacır, "Türkiye bugün kendi hava savunma sistemlerini geliştirebilen, üretebilen; kendi seyir füzelerini geliştirebilen, üretebilen; balistik füzelerini geliştirebilen, üretebilen bir ülke ve bütün bunları teknolojinin en ileri imkanlarıyla hayata geçirebilen bir ülke." şeklinde konuştu.

Türk milleti mührünü gökyüzüne vurdu

Türkiye'nin mührünü gökyüzüne vurduğunu vurgulayan Bakan Kacır, "Türk milleti Bayraktar'la, Anka'yla, Aksungur'la, Akıncı'yla, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, KAAN'la, Kızılelma'yla mührünü gökyüzüne vurdu." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sami Er, Malatya, Deprem, Bilim, İftar, Yerel, Son Dakika

