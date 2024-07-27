Malatya'da 16. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali başlıyor - Son Dakika
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Malatya'da 16. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali başlıyor

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Malatya'nın Arguvan ilçesi, 16. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında halk konseri düzenlenecek ve birçok sanatçı sahne alacak. Ayrıca panel ve belgesel gösterimi de yapılacak.

27.07.2024 15:57  Güncelleme: 16:06
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(MALATYA) - Malatya'nın Arguvan ilçesi 16. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Nazım Hikmet Meydan'ında akşam düzenlenecek halk konseri için hazırlıklar tamamlandı.

Malatya bu yıl 16. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.  Festival kapsamında Nazım Hikmet Meydanı'nda akşam verilecek olan halk konseri öncesinde gerekli hazırlıklar başladı. Festival öncesinde emniyet güçleri ve festival görevlileri tarafından gerekli hazırlıklar başladı. Nazım Hikmet Meydan'ında çalışmalar devam ederken şehrin merkezinde de hareketlilik olduğu görüldü. Birçok esnaf yiyecek ve içecek standı açarak hazırlık yaptı.

"Arguvan cıvıl cıvıl olacak"

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren ise tüm hazırlıkların tamam olduğunu belirtti. Başkan Eren açıklamasında, "İki gün Arguvan cıvıl cıvıl olacak. Kısa zamanda ciddi bir hazırlık yaptık. Arguvan türküleri, diğer türkülerimiz de seslendirilecek. Çok kıymetli sanatçılarımız, çok kıymetli katılımcılarımız, çok kıymetli panelistlerimiz var. Paneller yapacağız iki gün. Yani dolu dolu iki gün yaşayacağız Arguvan'da. Festivalimizi sağlıklı şekilde bitireceğiz. Tüm halkımızı, tüm insanlarımızı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Arguvan Belediyesi, Arguvan Vakfı ve Arguvan derneklerinin katkılarıyla düzenlenen 16. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali'nin birinci gününde Sabahat Akkiraz, Nevid Müsmir, Müslüm ve Mustafa Eke, Çiğdem Elmas, Kutsal Evcimen, Turan Yalçınkaya sahne alacak. Yerel sanatçılar Şükrü Çıplakkılıç, Serkan Kaya ve Yiğit Can Orhan'ın da sahne alacağı festivalde, Arguvan Halk Eğitim Kültür Merkezi Korosu da türkülerini seslendirecek. İkinci gün programında ise Tolga Sağ, Cafe Aman İstanbul Trio (Stelyo Berber), Yılmaz Çelik, Eymen Kulcu, Grup Arguvan, Sinan Güngör, Alican Yaylagül ve Ahmet Turan Fırat konser verecek.  Festival kapsamında bugün 'Madencilik ve İklim Krizlerinin Bölgemize Etkileri' konulu panel düzenlenecek. Turnam İlgezdi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve saat 14.00'te başlayacak olan panelde Prof. Dr. Cemalettin Küçük ve Prof. Dr. Hasan Tatlı konuşmacı olarak yer alacak. Festivalin ikinci gününde ise Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan 'Nazım Hikmet' belgeseli gösterilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da 16. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 16. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali başlıyor - Son Dakika
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