Malatya\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri Düzenlendi

Yerel

Malatya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'ncu yıl dönümü dolayısıyla tören ve program düzenlendi.

Malatya'da ilk olarak Şehir Mezarlığındaki Şehitlikte başlayan törende Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehit ve gazi dernekleri Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilmesinin ardından Malatya Valisi Ersin Yazıcı Şehitlik Şeref Defterini imzalayarak bir konuşma yaptı.

Vali Yazıcı, başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitleri rahmetle ve minnetle yad ettiklerini ifade ederek, "Çanakkale geçilmezi bütün dünyaya öğreten başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de 'Çanakkale geçilmezi yazan Türk ordusuna, Türk milletine şükranlarımızı, minnetimizi bir kere daha dile getirmek istiyorum" diye konuştu.

Şehitlikti tören protokol üyeleri ve şehit ailelerinin kabirleri ziyareti ile son buldu.

Şehitlikteki törenin ardından Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla lise öğrencileri tarafından anma etkinliği gerçekleştirildi. - MALATYA