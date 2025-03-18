Malatya\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi\'nin 110. yıl dönümü törenle kutlandı

Malatya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte gerçekleştirilen anma törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve 2. Ordu Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Erman Kiraz katıldı. Protokol üyeleri, şehitlik anıtına çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından bir konuşma yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesindeki önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Vatan toprağına düşen her bir canınızla, bu milletin bağımsızlık ve hürriyet destanını yazdınız. Çanakkale'de, Conkbayırı'nda, Anafartalar'da, Seddülbahir'de, Arıburnu'nda gösterdiğiniz eşsiz cesaret ve fedakarlık, tarihimizin şanlı sayfalarında silinmez bir iz bırakmıştır. Dünyanın en güçlü ordularına karşı inancınız, vatan sevdanız ve sarsılmaz iradenizle gösterdiğiniz direniş, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü ebediyete kazımış ve milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya göstermiştir."

Çanakkale Savaşı'nın sadece bir savaş değil, aynı zamanda azmin, inancın, fedakarlığın ve vatan sevgisinin adı olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizler, imkansızlıklar içinde yılmadan, geri dönmeyi asla düşünmeden vatan uğruna canınızı ortaya koyarak milletimizin hayatını değiştirdiniz. Koca Seyit'in sırtladığı mermiler, Yahya Çavuş ve arkadaşlarının tükenmez direnci, Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün liderliği, bizlere bu toprakların hangi bedellerle vatan yapıldığını göstermektedir. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, sizden emanet aldığımız bu vatanı sonsuza dek korumak, bağımsızlığımızı her şartta savunmak ve Çanakkale ruhunu yaşatarak gelecek nesillere aktarmaktır."

Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla devam eden törende son olarak öğrenciler ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. - MALATYA