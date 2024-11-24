Malatya\'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni

Yerel

(MALATYA)- Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Biz yaşadığımız sürenin her bir saniyesinde, her bir dakikasında bir misyonla yolumuza devam etmesi gereken meslek gruplarıyız" dedi.

Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, "Değerli meslektaşlarım asrın imtihanından fazlasıyla etkilenen şehrimizde psikososyal etkilerin negatif yönde olduğu aşikar iken toplumu yeniden inşa ve ihya etme iddiası güden ve bunun yegane temsilcisi olan değerli öğretmenlerimizin bu iddiayı haklı çıkarmak noktasında ellerinden geleni yapacağından şüphem yoktur" dedi.

"Öğretmenlik bir insanın hayatında bıraktığı izlerle eşsiz bir yere sahiptir"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Er, "Hayatta her meslek elbette kutsaldır ancak öğretmenlik bir insanın hayatında bıraktığı izlerle eşsiz bir yere sahiptir. Hepimizin hayatında zor zamanlarda yol gösteren, bizlere güven veren ve ilham kaynağı olan bir öğretmen mutlaka vardır. Bugün hangi noktada olursak olalım üzerimizde emeği olan öğretmenlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

"Biz rol model örnek kişileriz"

Öğretmenlik mesleğinin bambaşka olduğunu vurgulayan Malatya Valisi Seddar Yavuz ise konuşmasında "Biz yaşadığımız sürenin her bir saniyesinde, her bir dakikasında bir misyonla yolumuza devam etmesi gereken meslek gruplarıyız. Sokakta gezerken de, alışveriş merkezinde de bir toplantıda da biz rol model örnek kişileriz. Çünkü sözlerden çok davranışların etkili olduğu, hepimiz tarafından bilinen bir gerçektir" dedi. Tören, şiir ve müzik dinletisi ile son buldu.