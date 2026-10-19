Malatya\'da 79 bin 660 bağımsız bölümün tamamlandığı DAİMFED toplantısında açıklandı

Doğu Anadolu İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Merkez Yönetimi ve Malatya Şube Yönetimi, kentsel dönüşüm ve inşaat sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere Malatya'da bir dizi ziyaret ve istişare programı gerçekleştirdi.

DAİMFED heyeti, program kapsamında Malatya Valisi Seddar Yavuz'u, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ı, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan'ı, MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül'ü ve ASKON Malatya Şube Başkanlığına seçilen DAİMFED Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Apak'ı ziyaret etti. Görüşmelerde kentsel dönüşüm, deprem sonrası yeniden yapılanma ve inşaat sektöründeki gelişmeler ele alındı.

Sektör paydaşları ve basın buluşması

Program kapsamında STK temsilcileri, sektör paydaşları ve basın mensuplarının katılımıyla "Sektör ile İstişare" buluşması gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Fatma Güldemet Sarı, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Türkiye genelinde 455 bin 357 bağımsız bölümün tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Sarı, Malatya'da 62 bin 540 konut, 13 bin 32 köy evi ve 4 bin 88 iş yeri olmak üzere toplam 79 bin 660 bağımsız bölümün tamamlandığını açıkladı. Sarı, 28 bin 289 bağımsız bölümün inşa edildiği İkizce TOKİ alanının Türkiye'nin en büyük şantiyesi olduğunu ifade etti. Yeniden inşa sürecinin yalnızca bina yapmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Sarı, şehirlerin sosyal ve kültürel dokusunun korunması, güvenli yapılaşma ve etkin denetimin önemine dikkat çekti.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise müteahhitlik sektöründeki yetki belgesi ve sınıflandırma düzenlemelerine değindi. Karslıoğlu, Malatya'da daha önce 2 bin civarında olan müteahhit sayısının sınıflandırma uygulamaları kapsamında 150'ye, Adana'da ise 3 bin 200'den 241'e gerilediğini belirtti. Bu değişimin müteahhitlik faaliyetlerinin belirli yeterlilik şartları çerçevesinde kayıt altına alınması açısından önem taşıdığını ifade eden Karslıoğlu, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarında görev alan sektör çalışanlarına teşekkür etti.

DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen de DAİMFED'in Malatya'daki yapılanmasının deprem felaketinin ardından zorlu şartlarda oluşturulduğunu belirterek, federasyonun zaman içinde mesleki sorunları gündeme taşıyan ve çözüm önerileri geliştiren bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

Esen, Malatya'nın geleceğinin yeni yapıların yanında ticaretin canlanması, sosyal yaşamın güçlenmesi ve kültürel değerlerin korunmasıyla şekilleneceğini ifade etti. Sivil toplum kuruluşlarının somut projeler etrafında bir araya gelmesi gerektiğini de dile getiren Esen, kent ve sektör adına ortaya konulan çalışmaların önemine işaret etti.

Programın sonunda, DAİMFED Malatya Şubesi yönetiminde yer alan ve kentteki diğer sivil toplum kuruluşlarında başkanlık görevlerine seçilen isimler tebrik edildi.