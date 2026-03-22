Malatya\'da bayram buluşmaları

22.03.2026 10:14
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Ölmeztoprak, Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın sevincini aynı gönül ikliminde paylaşmanın önemine dikkat çekti. Bayramların toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini ifade eden Ölmeztoprak, "Bu anlamlı buluşmalar, muhabbetin, dayanışmanın ve birlik ruhunun en güzel şekilde yaşandığı özel anlardır" dedi.

"Güçlü liderlik, huzurun teminatıdır"

Bölgede ve dünyada yaşanan gelişmelere de değinen Ölmeztoprak, güçlü devlet yapısının önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sergilenen kararlı duruşun, Türkiye'nin istikrarına katkı sağladığını belirtti. Ölmeztoprak, "Coğrafyamızda yaşanan savaşlar ve artan gerilimler, dirayetli bir liderliğin ne kadar hayati olduğunu açıkça göstermektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan güçlü irade, milletimizin huzur içinde yaşamasın ve huzur içerisinde bayram geçirmesine vesile olmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bayramın ruhu yılın her gününe taşınmalı"

Ramazan ayının kazandırdığı değerlerin bayramla birlikte devam ettirilmesi gerektiğini belirten Ölmeztoprak, kardeşlik ve dayanışma duygularının sadece belirli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti.

"Kent bayramlaşmasında ortak sevinç ve aidiyet duygusu güçleniyor"

Malatya Valiliği koordinasyonunda düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu 'Kent Bayramlaşması' programına da katılan Milletvekili Ölmeztoprak, kent bayramlaşmalarının şehir kültürü açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten, bu buluşmaların dayanışmayı pekiştirdiğini söyledi. Kent Bayramlaşması programının ortak bir sevinç ve aidiyet duygusunu güçlendirdiğini ifade eden Ölmeztoprak, bayramların birleştirici yönüne dikkat çekti. "Bu mübarek bayramın Malatya'mıza bereket, aziz milletimize huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Valiliği, Yerel Haberler, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
