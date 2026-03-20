Malatya\'da bayramlaşma programına yoğun katılım

Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenen Kent Bayramlaşması, yoğun katılımla gerçekleşti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde düzenlenen Kent Bayramlaşması, protokol ile vatandaşları bir araya getirdi.

Bayramlaşma programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Allah'a hamdolsun, Rabbimize şükürler olsun. Malatya'mızda huzur içerisinde güzel bir Ramazan geçirdik. Bayramımızı da inşallah aynı şekilde birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde idrak ediyoruz. Ancak ne yazık ki gönül coğrafyamızda yüreklerimizi dağlayan gelişmeler yaşanıyor. Yıllardır Gazze'de süregelen zulüm ve katliam, bugün yine farklı bölgelerde kan ve gözyaşı olarak karşımıza çıkıyor. Bu acılar hepimizin ortak acısıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajındaki, "Türkiye güvenli ellerde, Türkiye güvende" ifadesini hatırlatan Başkan Sami Er, "Gerçekten de ateş çemberiyle kuşatılmış bu bölgede Türkiye, insan odaklı ve vicdan merkezli dış politikasıyla süreci en sağduyulu şekilde yürütmektedir" ifadelerine yer verdi.

Vali Seddar Yavuz ise "Ramazan'ın manevi ikliminde bir ay süresince hemşehrilerimizle hemhal olduk. Birbirimizle bütünleştik. Ramazan'ın bize emrettiği tüm güzellikleri hep birlikte yaşadık. Yüce Rabbimize hamdolsun ki mübarek bir Ramazan ayını tamamladıktan sonra bizleri bayrama kavuşturdu. Şükürler olsun ki ülkemiz, birlik ve beraberliğini, dayanışma ruhunu sürdürmeye devam ediyor. Tarihimiz boyunca ne zaman bir ve beraber olduysak, yükseldik ve güçlendik. Kardeşliğimizi pekiştirerek daha güzel yarınlara ulaştık, mazlum ve mağdurlara daha fazla sahip çıktık. Ne zaman birbirimize düştük, ayrıştık ve birlikteliğimizi koruyamadık; işte o zaman gücümüzü kaybettik ve daha büyük acılar yaşadık" diye konuştu.

Vali Yavuz, valilik koordinasyonunda Ramazan ayının en iyi şekilde yaşanabilmesi için ihtiyaç sahiplerine 200 milyon TL tutarında nakdi yardım ulaştırdıklarını ifade ederek, 2025 yılı içerisinde devletin sosyal hizmet ve sosyal yardım giderleri kapsamında yaklaşık 3,7 milyar TL'lik bir kaynağı vatandaşlara aktardığını belirtti. - MALATYA