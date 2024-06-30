Malatya'da Büyük Gazze Mitingi - Son Dakika
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Malatya'da Büyük Gazze Mitingi

Malatya'da, Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından düzenlenen 'Büyük Gazze mitingi'nde Gazzeli Müslümanlara dualar edilirken, İsrail lanetlendi. Programa çevre illerden de çok sayıda vatandaş katıldı.

30.06.2024 21:27
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Malatya'da "Büyük Gazze mitingi"

MALATYA - Malatya'da, Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından "Büyük Gazze mitingi" düzenlendi. Mitingde Gazzeli Müslümanlara dualar edilirken, İsrail ise lanetlendi.

Malatya'da, Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından "Büyük Gazze mitingi" düzenlendi. İnönü Caddesi üzeri Büyükşehir Belediyesi ön kısmında düzenlenen programa çevre illerden de çok sayıda vatandaş katıldı.

Ellerinde Türk, Filistin bayrakları ve atkılarıyla programa katılan vatandaşlar, sık sık Filistin'e destek sloganı atarken, programda birer konuşma yapan Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevaf Tekruri, ile yazar Ramazan Kayan Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırım yapıldığına dikkat çekti.

Programa AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ile İhsan Koca'da katılım sağlayarak destek verdi.

Kaynak: İHA

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