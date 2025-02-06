Malatya\'da depremde hayatlarını kaybedenler dualarla anıldı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşların mezarlarını ziyaret ederek anma programına katıldı.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda oluşturulan Deprem Şehitliği'nde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Valisi Seddar Yavuz, eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milletvekilleri, belediye başkanları, partilerin il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından dualar edildi. Programda, Bakan Ersoy ve protokol üyeleri, deprem şehitlerinin mezarlarına karanfiller bıraktı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, anma programı sırasında kurduğu stantta katılımcılara çorba ve çeşitli ikramlarda bulundu. - MALATYA