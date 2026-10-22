Malatya\'da eşini 8 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli, yakalanınca boğazını kesti

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen 63 yaşındaki Hasan A, 61 yaşındaki eşi Perihan A'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından yakalanan şüpheli, eşini öldürdüğü bıçakla boğazını keserek ağır yaralandı.

SOKAK ORTASINDA 8 BIÇAK DARBESİ

Edinilen bilgilere göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Hasan A, eşi Perihan A'yı Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde sokak ortasında bıçakladı. Vücuduna 8 bıçak darbesi alan kadın ağır yaralanırken, şüpheli olayın ardından araçla kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 çocuk annesi Perihan A, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1,5 SAAT SONRA YAKALANDI, BOĞAZINI KESTİ

Olayın ardından kaçan Hasan A'nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat sonra polis takibi sonucu Güney Kuşak yolunda yakalanan şüpheli, eşini öldürdüğü bıçakla boğazını kesti. Ağır yaralanan Hasan A, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan A'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde delil araştırması yaptı.

Kadın cinayeti ve sonrasında yaşananlarla ilgili soruşturma sürüyor.