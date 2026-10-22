Malatya'da eşini 8 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli, yakalanınca boğazını kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya'da eşini 8 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli, yakalanınca boğazını kesti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya\'da eşini 8 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli, yakalanınca boğazını kesti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen 63 yaşındaki Hasan A, 61 yaşındaki eşi Perihan A'yı sokakta 8 bıçak darbesiyle öldürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren polis takibinin ardından yakalanan şüpheli, aynı bıçakla boğazını keserek ağır yaralandı.

Haber: Erdal AKBUĞA 

(MALATYA) -  Malatya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen 63 yaşındaki Hasan A, 61 yaşındaki eşi Perihan A'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından yakalanan şüpheli, eşini öldürdüğü bıçakla boğazını keserek ağır yaralandı.

SOKAK ORTASINDA 8 BIÇAK DARBESİ

Edinilen bilgilere göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Hasan A, eşi Perihan A'yı Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde sokak ortasında bıçakladı. Vücuduna 8 bıçak darbesi alan kadın ağır yaralanırken, şüpheli olayın ardından araçla kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 çocuk annesi Perihan A, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1,5 SAAT SONRA YAKALANDI, BOĞAZINI KESTİ

Olayın ardından kaçan Hasan A'nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat sonra polis takibi sonucu Güney Kuşak yolunda yakalanan şüpheli, eşini öldürdüğü bıçakla boğazını kesti. Ağır yaralanan Hasan A, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan A'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde delil araştırması yaptı.

Kadın cinayeti ve sonrasında yaşananlarla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA
Aile İçi ŞiddetYeşilyurt3. SayfaMalatyaPolisKadınYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece’de yakalandı Günahı çok büyük 12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece'de yakalandı! Günahı çok büyük
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Sokak ortasında kanlı dehşet 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı Sokak ortasında kanlı dehşet! 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı
16:37
Milli Takım artık ona emanet Sergen Yalçın’ın ekibi belli oldu
Milli Takım artık ona emanet! Sergen Yalçın’ın ekibi belli oldu
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
15:12
Yemen’deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
Yemen'deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:30
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:15
Tavan arasında unutulan Pokemon kartları, emekli boyacıya servet getirdi
Tavan arasında unutulan Pokemon kartları, emekli boyacıya servet getirdi
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 16:45:10. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da eşini 8 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli, yakalanınca boğazını kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei