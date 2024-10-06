Malatya'da Filistin'e destek gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya'da Filistin'e destek gösterisi

Malatya\'da Filistin\'e destek gösterisi

Malatya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

06.10.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Malatya kent merkezinde oluşturulan araç konvoyu ile Akçadağ ilçesine hareket eden yüzlerce vatandaş, burada İsrail'i protesto ederek lanetledi. Kudüs Kardeşlik Platformu adına basın açıklaması yapan Ömer Derin, "Bugün dünyada eşine az rastlanır bir ittifakla toprakları gasp, halkı yok edilen Filistinli kardeşlerimize destek olmak, yaşanan soykırıma isyan etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu soylu eylem ve yapılan insanlık yoklamasında 'ben de varım' diyerek kardeşlerine, insanlığa ve tarihe karşı sorumluluğunu yerine getiren her birinize duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığını ifade eden Derin, "Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur" dedi.

"Hedef bütün bölge"

İsrail'in uzun bir süredir Filistin topraklarında katliam yapan bir terör devleti olduğunu söyleyen Derin, "Yerleşimci adlı terör ve gasp şebekesi eliyle tedrici olarak sürdürdüğü işgal yeni bir aşamaya geldi. 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananlar siyonist işgalin yeni bir evresini göstermektedir. Emperyalizmin sınırsız desteği, siyonist şirketlerin sponsorluğu ile Gazze'de Müslüman kıyımı yapan ırkçı rejimin hedefinde bütün bölgemiz var. Onun için terör rejiminin propaganda aygıtlarının yaydığı bilgilere rağmen çekinmeden diyoruz ki, Gazze'deki direniş insanlığın ve bizim onurumuzdur. Gazze'de evleri, toprakları, özgürlükleri, inançları için direnenlere selam olsun. İnsanlığın sancağı yere düşmesin, haysiyeti çiğnenmesin, umutlar sönmesin diye zulme karşı göğsünü siper edenlere, korkunç soykırıma rağmen siyonizme ve onlarca emperyalist devlete kahramanca direnenlere selam olsun. Birinci yılına giren soykırımı lanetliyor, Gazze'de direnen yiğitleri ve şehitlerimizi selamlıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Filistin, malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Filistin'e destek gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldürüldüğü belli oldu Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
16:21 Evinde rahatsızlanan Nez, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı Evinde rahatsızlanan Nez, ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı
16:18 Para var huzur var Neymar kendisine ada satın alıyor Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor
16:16 BBP’den vahşi cinayetlere karşı idam talebi BBP'den vahşi cinayetlere karşı idam talebi
15:59 Mahmut Çorumlu’nun görev değişikliğine Nedim Şener’den tepki Mahmut Çorumlu'nun görev değişikliğine Nedim Şener'den tepki
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
15:45 Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor
15:45 Sıla bebek için umutlar tükeniyor, ilaçlara tepki vermiyor Sıla bebek için umutlar tükeniyor, ilaçlara tepki vermiyor
15:21 Oktay Derelioğlu’nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın’la yakalanınca olanlar oldu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın'la yakalanınca olanlar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 23:35:25. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Filistin'e destek gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement