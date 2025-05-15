Malatya\'da Gençlik Haftası Coşkuyla Başladı

Malatya'da Gençlik Haftası, çelenk sunma töreni ve gençlik yürüyüşüyle başladı. İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, hafta boyunca 49 farklı etkinliğin gençlerle buluşacağını söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl düzenlenen Gençlik Haftası, Malatya'da düzenlenen çelenk sunma töreni ve Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Açılış töreni, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı şube müdürleri, gençlik merkezleri müdürleri, antrenörler, gençlik liderleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Törenin ardından konuşan İl Müdürü Kayhan, Gençlik Haftası'nın 106. yıl dönümünde büyük bir coşku ve katılımla kutlanacağını belirtti.

49 farklı etkinlikle dolu dolu bir hafta

Kayhan, Gençlik Haftası boyunca Malatya'da toplam 49 farklı etkinliğin gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Spor, kültür, sanat ve eğlence alanlarında düzenlenecek bu etkinlikler, gençlerimiz için hem eğitici hem de öğretici olacak. Bu yıl da 19 Mayıs törenimizi geçen yıl olduğu gibi Sümer Park'ta gerçekleştireceğiz" dedi.

Konuşmasında gençlere seslenen Kayhan, "Sporda, sanatta, bilimde, ekonomide ve insanlıkta örnek bir toplum olma hedefimize yılmadan devam etmeliyiz. Bu yolda devletimizin, Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın gençliğe olan yatırımları son derece kıymetlidir. Malatya'da hayata geçirilen gençlik ve spor yatırımları da bu desteğin en somut göstergesidir" diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anarak sözlerini tamamlayan Kayhan, gençlerin Gençlik Haftası'nı kutladı. Tören, halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi. - MALATYA