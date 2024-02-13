Malatya'da kamyonun çarptığı vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da kamyonun çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

Malatya\'da kamyonun çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı 53 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Kaza, 09.25 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Akoğuz Kışlası mevkiinde meydana geldi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

13.02.2024 22:38  Güncelleme: 22:38
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Malatya'da kamyonun çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

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MALATYA - Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı 53 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, 09.25 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Akoğuz Kışlası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen V.B. yönetimindeki 02 HH 947 plakalı kamyon yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulvahap Kurt'a çarptı. Araç lastiğinin arasına sıkışan şahıs feci şekilde hayatını kaybederken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin çevre güvenliği aldığı olayda kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, Abdulvahap Kurt'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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