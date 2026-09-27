Malatya'da kazada ölen Mikail Akkuş için trafik ışığı talebiyle eylem yapıldı - Son Dakika
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Malatya'da kazada ölen Mikail Akkuş için trafik ışığı talebiyle eylem yapıldı

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Malatya\'da kazada ölen Mikail Akkuş için trafik ışığı talebiyle eylem yapıldı
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Malatya-Elazığ karayolu Sincik yol ayrımında üç otomobilin karıştığı kazada ağır yaralanan Mikail Akkuş (37), hastanede hayatını kaybetti. Ölümün ardından bölge sakinleri kavşak ve trafik ışığı talebiyle eylem yaptı; yolu kapatmak isteyenlerle polis arasında gerginlik yaşandı.

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya- Elazığ karayolu Sincik yol ayrımında üç otomobilin karıştığı kazada 37 yaşındaki Mikail Akkuş'un hayatını kaybetmesinin ardından bölge sakinleri, kavşakta trafik ışığı ve düzenleme yapılması talebiyle eylem yaptı. Yolu kısa süreliğine trafiğe kapatmak isteyen vatandaşlarla polis arasında gerginlik yaşandı. Beydağ bölgesi sakinlerinden Abuzer Yolcu, "Burada bir kavşak veya sinyalizasyon kurulması için kaç canın daha gitmesi gerekiyor?" diye sordu.

Malatya-Elazığ karayolu Sincik yol ayrımında dün akşam meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mikail Akkuş'un (37) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Beydağ ve çevresindeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar bugün olay yerinde toplandı.

Kavşakta sık sık trafik kazalarının meydana geldiğini belirten vatandaşlar, bölgeye trafik ışığı konulmasını ve kavşak düzenlemesi yapılmasını istedi. Vatandaşlar, taleplerini duyurmak amacıyla yolu kısa süreliğine trafiğe kapatmak istedi. Polis ekipleri buna izin vermezken, çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

"KAÇ CANIN DAHA GİTMESİ GEREKİYOR?"

Beydağ bölgesi sakinlerinden Abuzer Yolcu, kavşaktaki sorunun yıllardır devam ettiğini ve bölgede basına yansımayan çok sayıda kazanın da meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Burada yıllardan beridir süregelen bir sinyalizasyon sorunumuz var. Burada bir kavşak istiyoruz. Her gün burada kazalar oluyor. Birçok kaza basına yansımıyor, tabii ölümlü olmadığı için. Dün akşam da talihsiz bir kaza yaşandı. Birçok canımızı burada yitirdik. Bizim yetkililerden istediğimiz, burada bir kavşak veya sinyalizasyon kurulması. Bunun için kaç canın daha gitmesi gerekiyor?

Burada yaklaşık 10-15 köyün yolu var. Okul ve Adıyaman-Sincik yolu buradan geçiyor. Burada iki tane taş ocağı var. Bölgeye iki tane taş ocağı yapmasını biliyorsun, günde bin tane kamyon sokmayı biliyorsun ama şuraya bir kavşak düzenlemesi yapamıyorsun. Çok acı bir durum. Vatandaşlarımız burada canını kaybediyor. Biz çok bir şey istemiyoruz; bir kavşak, bir ışık istiyoruz."

"ACİLEN KAVŞAK YA DA TRAFİK IŞIĞI İSTİYORUZ"

Fırıncı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Fırıncı da bölgede sürekli trafik kazalarının meydana geldiğini belirterek, "Burada her gün bir kaza oluyor. Ben kendim gözümle iki kazayı gördüm. Burada ya bir kavşak ya da trafik ışığı istiyoruz. Okullar var, iki tane taş ocağı var. Burası E5 kara yolu gibi yoğun. Acilen ya kavşak ya da ışıklandırma istiyoruz" dedi.

Üzümlü Mahallesi sakini Hasan Taşgıran ise yolun taşımalı eğitim kapsamında öğrenci servisleri tarafından da yoğun olarak kullanıldığını anlatarak, "Bu yolun acilen sinyalizasyona ve kavşak düzenlemesine ihtiyacı var. Buranın tamamı taşıma bölgesi. Öğrencilerin okullara gidebilmesi için bu yolu kullanması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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