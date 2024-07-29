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Malatya'da lisanlı depolar 2 hafta yaklaşık bin 500 ton ürün alımı yaptı

MALATYA - Malatya 'da, Lisanslı Kuru Kayısı Depoların yaklaşık iki haftadır bin 400 tonun üzerinde ürün alamı yaptığını kaydeden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, saklama koşulları yetersiz olan üreticilere ürünlerini depolara getirmesi çağrısında bulundu.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Türkiye'nin Avrupa Birliği tescilli ürünü ve kentte birçok ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısında hasatta sona yaklaşıldı.

Temmuz ayında başlayan ve Ağustos ayının ortalarına doğru tamamlanması beklenen kayısı hasadına ilişkin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Lisanslı Kuru Kayısı Deposu'nda açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, üreticilerin yaklaşık iki haftadır ürünlerini depolara getirmeye başladığını söyledi.

Lisanlı depoların yeni dönem için ürün alımı yapmadığı iddialarının gerçeklerle bağdaşmadığını aktaran Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, iki ayrı depo olarak bugüne kadar yaklaşık bin 400 ton civarında ürün alamı yaptıklarını kaydetti.

Son dönemlerdeki kayısı fiyatlarındaki istikrar arayışına da değinen Özcan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürün alımı yapabilmesinin bakanlar kurulu kararı ile gerçekleşebileceğini ifade ederek, konunun birinci derece ki muhatabının ise kentin siyasilerinin olduğunu söyledi.