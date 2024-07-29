Malatya'da lisanlı depolar 2 hafta yaklaşık bin 500 ton ürün alımı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya'da lisanlı depolar 2 hafta yaklaşık bin 500 ton ürün alımı yaptı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya'da lisanslı kuru kayısı depolarının son iki haftada bin 400 tonun üzerinde ürün alımı yaptığını açıkladı. Üreticilere saklama koşulları yetersiz olan ürünlerini depolara getirmeleri çağrısında bulunan Özcan, kayısı fiyatlarındaki istikrar arayışına da değindi ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürün alımının bakanlar kurulu kararı ile gerçekleşebileceğini belirtti.

29.07.2024 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da lisanlı depolar 2 hafta yaklaşık bin 500 ton ürün alımı yaptı

MALATYA - Malatya 'da, Lisanslı Kuru Kayısı Depoların yaklaşık iki haftadır bin 400 tonun üzerinde ürün alamı yaptığını kaydeden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, saklama koşulları yetersiz olan üreticilere ürünlerini depolara getirmesi çağrısında bulundu.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Türkiye'nin Avrupa Birliği tescilli ürünü ve kentte birçok ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısında hasatta sona yaklaşıldı.

Temmuz ayında başlayan ve Ağustos ayının ortalarına doğru tamamlanması beklenen kayısı hasadına ilişkin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Lisanslı Kuru Kayısı Deposu'nda açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, üreticilerin yaklaşık iki haftadır ürünlerini depolara getirmeye başladığını söyledi.

Lisanlı depoların yeni dönem için ürün alımı yapmadığı iddialarının gerçeklerle bağdaşmadığını aktaran Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, iki ayrı depo olarak bugüne kadar yaklaşık bin 400 ton civarında ürün alamı yaptıklarını kaydetti.

Son dönemlerdeki kayısı fiyatlarındaki istikrar arayışına da değinen Özcan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürün alımı yapabilmesinin bakanlar kurulu kararı ile gerçekleşebileceğini ifade ederek, konunun birinci derece ki muhatabının ise kentin siyasilerinin olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ramazan Özcan, Malatya, Malatya, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da lisanlı depolar 2 hafta yaklaşık bin 500 ton ürün alımı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
18:26 CHP’li Tan’a AK Partili Çelik’ten sert tepki: Mavi Vatan’ın omurgasına saldırılan bir konuşma CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma
16:33 Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 22:30:56. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da lisanlı depolar 2 hafta yaklaşık bin 500 ton ürün alımı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement