Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
MALATYA - Malatya'da kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Yaygın mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi göre bölgede seyir halinde olan Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyonla, 34 TT 123 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ile jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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