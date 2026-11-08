Malatya\'da YENİ Parti üyeleri tek aday Özgür Özel için sandık başına gitti

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - YENİ Parti'nin 14-15 Kasım tarihlerinde toplanacak 1. Olağan Kurultay öncesinde genel başkanlık ön seçimi için Malatya'da da parti üyeleri oy kullanıyor.

YENİ Parti'de 1. Olağan Kurultay öncesinde genel başkanlık için gerçekleştirilen üye bazlı ön seçimde sandık heyecanı yaşanıyor. Türkiye genelinde 81 ilde yaklaşık 3 bin sandık kurulurken, Malatya'nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri başta olmak üzere ilçe teşkilatlarında da üyeler oy kullanmak için sabah 09.00'dan itibaren sandık başına gitti.

Oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek. Partiye, 5 Kasım 2026 tarihine kadar üye olanların oy kullanabildiği ön seçimde, mevcut Genel Başkan Özgür Özel tek aday olarak yer alıyor.

"GENEL BAŞKANIMIZI DA ÜYELERİMİZ SEÇİYOR"

YENİ Parti Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, ön seçime ilişkin açıklamasında, sabahın erken saatlerinden itibaren parti binasında hareketlilik yaşandığını belirtti.

Üyelerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade eden Gürsoy, "Tüm üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok da güzel geçiyor, gayet de kalabalık. YENİ Parti ismini sizler verdiniz. Parasını siz verdiniz. İlçe, il başkanlarını siz seçtiniz. Bugün de genel başkanını seçiyorsunuz" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ DİĞER PARTİLERE DE ÖRNEK OLSUN"

Parti yönetimlerinin belirlenmesinde üyelerin doğrudan söz sahibi olmasının önemine dikkati çeken Gürsoy, uygulamanın Türkiye'deki diğer siyasi partilere de örnek olmasını istediklerini söyledi.

Gürsoy, "Bunun tüm Türkiye'deki diğer partilere de örnek olmasını diliyoruz. Artık il başkanı, ilçe başkanı, genel başkan, milletvekili hepsi YENİ Parti'de üyeler tarafından seçilecek. Bugün en önemli günümüz. Genel başkanımızı seçiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖNCEKİ SEÇİMDE KATILIM YÜZDE 90'I AŞMIŞTI"

Malatya'da daha önce gerçekleştirilen il başkanlığı ön seçimine de yoğun katılım sağlandığını hatırlatan Gürsoy, üyelerin parti içi karar alma süreçlerine gösterdiği ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Gürsoy, "Bizim için katılım şu anda çok iyi. Geçen sefer de il başkanı için yaptığımız ön seçimde de yüzde 90'ın üzerinde bir katılım almıştık. Çok memnun olduk. Partide çok keyifli zaman geçirdik. Hiç boş kalmadık. Bu ilgi ve alakadan da çok memnun olduk" diye konuştu.

YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı, 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.