Malatya'da yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye düştü

MALATYA - Malatya'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Şehrin bir çok bölgesinde görüş mesafesini düşüren sis, trafikte yoğunluğun artmasına neden oldu.

Malatya'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metre altına kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin akşam saatlerinde de etkili olacağını belirtirken, görüş mesafesinin zaman zaman 40 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşadı.

Polis ekipleri sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarırken, sisin kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.