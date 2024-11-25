Malatya\'da Zeytin Hasadı Sevinci

Yerel

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Pelitli köyünde yaşayan Feyzi Dursun, üç yıl önce bahçesine diktiği zeytin ağacından bu yıl ilk hasadını aldı ve büyük bir mutluluk yaşadı.

Geçtiğimiz yıllarda Hatay'dan bir arkadaşının gönderdiği zeytin fidanlarını bahçesine diken Malatyalı çiftçi Feyzi Dursun, Malatya'da olmayan zeytin yetiştirmeyi başardı. 2 zeytin ağacından ilk mahsullerini almanın mutluluğunu yaşayan Dursun, hobi amaçlı ektiği zeytin ağaçlarının bu yıl verim vermesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Malatya'nın bereketli topraklarında zeytin yetişebileceğini düşündük ve bu işe hobi olarak başladık. Bir arkadaşımızın vesilesiyle bu denemeyi yaptık ve çok da iyi oldu. Zeytinlerin hasat edilmesi, benim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu" dedi.

Malatya'nın zeytin üretimi için uygun bir coğrafya olduğunu belirten Dursun, zeytin yetiştiriciliğinin bölgede yaygınlaşması gerektiğine dikkat çekti. Dursun, "İnşallah bu deneyim, Malatya'daki diğer üreticilere ilham kaynağı olur. Ben bu coğrafyanın zeytin üretiminde de söz sahibi olabileceğine inanıyorum" diyerek, zeytin yetiştiriciliği konusunda daha fazla insanın cesaretlenmesini umut etti. - MALATYA