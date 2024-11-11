Malatya'dan TOBB'a Aidat Talebi

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(MALATYA) - Depremzede firmaların oda aidatı ödemekte zorlandığını dile getiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Yasal yetkiye sahip olan çatı kuruluşumuz TOBB'a 6 Şubat'tan bu yana birçok kez çağrıda bulunarak depremzede firmalarımızın borçlarını üstlenerek silmelerini talep etmemize rağmen bir sonuç alamadık" dedi.

6 Şubat depremleri sonrası konteynırlarda ticari faaliyetlerini sürdürmeye çalışan esnaf ve sanayiciler için Malatya Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'ndan esnafın odalara olan aidat borçlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından silinmesi talebi geldi.

Birçok kez TOBB'dan üye aidatlarının silinmesini talep ettiklerini ifade eden Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yüzlerce can kaybı veren şehrimiz, üçte biri yıkılan binalarla büyük bir enkaz altında kaldı. Bozulan ticari ve sosyal hayat ekonomik olarak zor bir tablo oluşturdu. Üyelerimizin tümü yaşanan felaketlerden doğrudan etkilendi. Bugün binlercesi 21 metrekarelik konteynerde geçim mücadelesi veren üyelerimizin oda aidatı ödeyebilecek gücü yok. Böylesi bir dönemde aidat yükünün üyelerimizin üzerlerinde kalmasının adil olmadığına inanıyoruz. Biz, bu borçları tamamen silelim istiyoruz, ancak buna yasal yetkimiz bulunmuyor. Bunu yapabilmemiz yalnızca TOBB'un desteğiyle mümkün. 2023 Şubat'ından itibaren üyelerimizin biriken aidat borçlarının ve önümüzdeki 2 yılın aidatlarının TOBB tarafından üstlenilmesi için hazırladığımız resmi yazımızı ilk kez 23.06.2023 tarihinde üst kuruluşumuz olan TOBB'a göndermiştik. Geçen 17 ayda belirli aralıklarla hem yazılı hem de sözlü olarak talebimizi iletmemize rağmen maalesef olumlu bir dönüş alamadık."