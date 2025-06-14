Malatya'nın Kürecik Üssü Tehdit Altında - Son Dakika
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Malatya'nın Kürecik Üssü Tehdit Altında

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14.06.2025 17:36
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Malatya\'nın Kürecik Üssü Tehdit Altında
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CHP Malatya İl Başkanı Yıldız, Kürecik radar üssünün İran tehdidi altında olduğunu belirtti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) – CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, İran ve İsrail'in çatışmasına değinirken, "Ne yazık ki bu krizin sıcak haritasının tam ortasında şehrimiz Malatya yer almaktadır. Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik bölgesinde konuşlu NATO'ya ait radar üssü, ABD tarafından işletilmektedir. Esasen İsrail'in güvenliği için veri sağlamaktadır" ifadesini kullandı.

Yıldız, yaptığı açıklamada İsrail-İran savaşının bölgesel bir çatışmaya doğru seyrettiğini, bu durumun Türkiye'yi de tehdit eden bir duruma geldiğini ifade etti. Yıldız, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu krizin sıcak haritasının tam ortasında şehrimiz Malatya yer almaktadır. Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik bölgesinde konuşlu NATO'ya ait radar üssü ABD tarafından işletilmektedir. Esasen İsrail'in güvenliği için veri sağlamaktadır ve Amerikan savunma stratejilerinin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Amerika'nın İsrail'e sağladığı askeri destek göz önüne alındığında, Kürecik'teki bu tesisin dolaylı olarak İsrail'e istihbarat aktardığı artık bir sır değil, aleni bir gerçektir. İran defalarca bu üssü meşru askeri hedef olarak ilan etmiş, Malatya halkını fiilen çatışmanın hedefi haline getirmiştir. Kürecik üssüne yönelik saldırı halinde sadece askeri tesis mi hedef alınır, yoksa çevresindeki yerleşimler de zarar görür mü; Malatyalılar olarak endişeliyiz. İran füzelerinin menziline bakıldığında, Malatya açıkça tehlike altındadır."

"Kürecik radar üssü derhal kapatılmalı"

Malatya'nın İran tarafından üretilen füzelerin menzili içerisinde kaldığının altını çizen Yıldız, şunları söyledi:

"Dış politikada kararlı, tutarlı ve ilkeli duruş sadece kola içmeyerek olmaz. Filistin'e gerçek destek, İsrail'e çalışan üsleri topraklarımızdan çıkarmakla mümkündür. Kürecik radar üssü derhal kapatılmalı ya da yönetimi tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devredilmelidir. Kahrolsun emperyalizm diyoruz, kahrolsun Amerikan emperyalizmi diyoruz. Büyük Orta Doğu Projesi ile Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail'i lanetliyoruz. Emperyalist Amerika'ya ve Büyük Orta Doğu Projesi'nin yerli işbirlikçilerine karşı milletimiz birlik içinde olmalıdır. Irak, Suriye, İran, sıradaki hedefin ülkemiz olmasından kaygı duyuyoruz."

Kaynak: ANKA

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