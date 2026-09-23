Malatya Şeker Fabrikası 75 bin ton pancar teslim alıp 5 bin 500 ton şeker üretti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya Şeker Fabrikası 75 bin ton pancar teslim alıp 5 bin 500 ton şeker üretti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Şeker Fabrikası 75 bin ton pancar teslim alıp 5 bin 500 ton şeker üretti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Şeker Fabrikası'nda 3 Eylül'de başlayan 71. pancar alımında 75 bin ton pancar teslim alındı, 5 bin 500 ton şeker üretildi. Şeker-İş Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, sezon sonunda 60 bin ton şeker hedeflendiğini, fabrikanın 60 bin kişiye dolaylı geçim sağladığını söyledi.

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Şeker Fabrikası'nda 71'inci pancar alımları sürüyor. Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, bugüne kadar 75 bin ton pancar teslim alındı ve 5 bin 500 ton şeker üretildiğini, alımların sonunda 60 bin ton şeker üretiminin hedeflendiğini söyledi.

Malatya Şeker Fabrikası'nda 3 Eylül'de başlayan 71'inci pancar alım kampanyası devam ediyor. Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, kampanya dönemine ilişkin bilgi verdi. Murat, şunları söyledi:

"Malatya Şeker Fabrikası'nda 71'inci pancar alım kampanyamızı 3 Eylül 2026 tarihinde başlattık. Şu ana kadar üreticilerimizden yaklaşık 75 bin ton pancar teslim aldık. Bunun 55 bin tonunu işledik. Yaklaşık 5 bin 500 ton şeker, 16 bin ton küspe ve 2 bin ton melas ürettik. Fabrikamız yaklaşık 20 gündür sorunsuz şekilde ve aralıksız üretimine devam ediyor."

Malatya Şeker Fabrikası'nın diğer fabrikalara göre üretime daha erken başladığını belirten Murat, "Bu, Malatya Şeker Fabrikası'na özgü bir durum. Şu anda günlük yaklaşık 4 bin ton pancar işliyor ve 400 ton şeker üretiyoruz. Eylül ayının sonu itibarıyla Malatya ve Sivas'tan gelecek pancarla birlikte günlük şeker üretimimizi 500 tona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"BU YIL BEKLEDİĞİMİZ REKOLTEYİ YAKALAYACAĞIMIZI UMUYORUZ"

Bu yılki üretim hedeflerini açıklayan Murat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yıl pancarda beklediğimiz rekolteyi yakalayacağımızı umut ediyoruz. Yaklaşık 500 bin ton pancar işlemeyi bekliyoruz. Bunun karşılığında yaklaşık 60 bin ton şeker, 150 bin ton küspe ve 20 bin ton melas üretmeyi hedefliyoruz. Kampanyamızı 2027 yılının ocak ayının ilk haftasında tamamlamayı planlıyoruz."

Fabrikanın üç coğrafi bölgede yaklaşık 7 şehirde pancar ekimi yaptırdığını ifade eden Murat, şeker pancarının alternatif ürün seçeneği sınırlı olan illerde çiftçiler açısından önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

"60 BİN İNSAN DOLAYLI OLARAK BU FABRİKADAN EKMEK YİYOR"

Malatya Şeker Fabrikası'nın kent ekonomisindeki yerine dikkati çeken Murat, şunları kaydetti:

"Bu fabrika, 1950'li yıllardan bu yana Malatya ekonomisinin lokomotiflerinden biri olmuştur. Gerek istihdam gerekse oluşturduğu katma değer bakımından önemli bir kamu iktisadi kuruluşudur. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından temeli atılan fabrikamız, bugün yaklaşık 60 bin insanın dolaylı olarak ekmek yediği bir kurum haline gelmiştir. İlin sosyal ve ekonomik yapısına, üretimine ve istihdamına ciddi katkı sağlamaktadır."

Kaynak: ANKA
EkonomiMalatyaGüncelEylülYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı 186 çocuk üzerinde yapılan çalışma yayımlandı: Dijital medya kullanımı ile uyku düzeni arasında bağlantı saptandı
4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı Kan donduran anlar kamerada 4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada
Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı
Kocaeli’yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı Kocaeli'yi sağanak vurdu: Bazı noktalarda su baskını, Valilikten çarşambaya kadar tedbir çağrısı
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu
İmamoğlu, makam aracı davasında 100. duruşmaya girdi, davanın siyasi olduğunu savundu İmamoğlu, makam aracı davasında 100. duruşmaya girdi, davanın siyasi olduğunu savundu
Tekkeköy’de husumetli kardeşler arasında silahlı olay Polisi gören şüpheli namluyu kendine çevirdi Tekkeköy'de husumetli kardeşler arasında silahlı olay! Polisi gören şüpheli namluyu kendine çevirdi
Kurtlar Vadisi’nin ’Ömer Baba’sı adliyede Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede
12:36
Vatandaşlık maaşı geliyor İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
12:20
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
11:51
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve’de tamamlandı
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı
11:41
Okan Buruk’un “dingil“ dediği hakem milli maçta görev alacak
Okan Buruk'un "dingil" dediği hakem milli maçta görev alacak
11:31
Adalar Belediyesi AK Parti’ye geçti
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
11:30
Trabzonspor’un yıldızına A Milli Takım daveti Riva’ya çağrıldı
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı
11:01
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret Pezeşkiyan ABD’de
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de
10:44
Manisa’da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
Manisa'da okulu kana bulayan saldırganın ifadesi kan dondurdu
10:19
Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isteyen genç kız, katil oldu
Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isteyen genç kız, katil oldu
10:09
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 12:46:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Malatya Şeker Fabrikası 75 bin ton pancar teslim alıp 5 bin 500 ton şeker üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement