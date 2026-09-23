Malatya Şeker Fabrikası 75 bin ton pancar teslim alıp 5 bin 500 ton şeker üretti

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Şeker Fabrikası'nda 71'inci pancar alımları sürüyor. Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, bugüne kadar 75 bin ton pancar teslim alındı ve 5 bin 500 ton şeker üretildiğini, alımların sonunda 60 bin ton şeker üretiminin hedeflendiğini söyledi.

Malatya Şeker Fabrikası'nda 3 Eylül'de başlayan 71'inci pancar alım kampanyası devam ediyor. Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, kampanya dönemine ilişkin bilgi verdi. Murat, şunları söyledi:

"Malatya Şeker Fabrikası'nda 71'inci pancar alım kampanyamızı 3 Eylül 2026 tarihinde başlattık. Şu ana kadar üreticilerimizden yaklaşık 75 bin ton pancar teslim aldık. Bunun 55 bin tonunu işledik. Yaklaşık 5 bin 500 ton şeker, 16 bin ton küspe ve 2 bin ton melas ürettik. Fabrikamız yaklaşık 20 gündür sorunsuz şekilde ve aralıksız üretimine devam ediyor."

Malatya Şeker Fabrikası'nın diğer fabrikalara göre üretime daha erken başladığını belirten Murat, "Bu, Malatya Şeker Fabrikası'na özgü bir durum. Şu anda günlük yaklaşık 4 bin ton pancar işliyor ve 400 ton şeker üretiyoruz. Eylül ayının sonu itibarıyla Malatya ve Sivas'tan gelecek pancarla birlikte günlük şeker üretimimizi 500 tona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"BU YIL BEKLEDİĞİMİZ REKOLTEYİ YAKALAYACAĞIMIZI UMUYORUZ"

Bu yılki üretim hedeflerini açıklayan Murat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yıl pancarda beklediğimiz rekolteyi yakalayacağımızı umut ediyoruz. Yaklaşık 500 bin ton pancar işlemeyi bekliyoruz. Bunun karşılığında yaklaşık 60 bin ton şeker, 150 bin ton küspe ve 20 bin ton melas üretmeyi hedefliyoruz. Kampanyamızı 2027 yılının ocak ayının ilk haftasında tamamlamayı planlıyoruz."

Fabrikanın üç coğrafi bölgede yaklaşık 7 şehirde pancar ekimi yaptırdığını ifade eden Murat, şeker pancarının alternatif ürün seçeneği sınırlı olan illerde çiftçiler açısından önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

"60 BİN İNSAN DOLAYLI OLARAK BU FABRİKADAN EKMEK YİYOR"

Malatya Şeker Fabrikası'nın kent ekonomisindeki yerine dikkati çeken Murat, şunları kaydetti:

"Bu fabrika, 1950'li yıllardan bu yana Malatya ekonomisinin lokomotiflerinden biri olmuştur. Gerek istihdam gerekse oluşturduğu katma değer bakımından önemli bir kamu iktisadi kuruluşudur. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından temeli atılan fabrikamız, bugün yaklaşık 60 bin insanın dolaylı olarak ekmek yediği bir kurum haline gelmiştir. İlin sosyal ve ekonomik yapısına, üretimine ve istihdamına ciddi katkı sağlamaktadır."