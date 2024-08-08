Malatya Ticaret ve Sanayi Odası İsrail'in Gazze saldırılarına dikkat çekmek için Filistin bayrağı astı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası İsrail'in Gazze saldırılarına dikkat çekmek için Filistin bayrağı astı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası İsrail\'in Gazze saldırılarına dikkat çekmek için Filistin bayrağı astı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik 307 gündür sürdürdüğü saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Oda binasının dış cephesine dev Filistin bayrağı astı. Başkan Sadıkoğlu, asılan bayrağın kardeş Filistin halkına gönderdikleri güçlü bir dayanışma mesajı olduğunu söyledi.

08.08.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik 307 gündür sürdürdüğü saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Oda binasının dış cephesine dev Filistin bayrağı astı. Başkan Sadıkoğlu, asılan bayrağın kardeş Filistin halkına gönderdikleri güçlü bir dayanışma mesajı olduğunu söyledi.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Saldırılar 307 gündür yoğun bir şekilde sürerken, can kaybı 39 bin 653'e, yaralı sayısı ise 91 bin 535'e yükseldi. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, binasının dış cephesine dev Filistin bayrağı astı.

307 gündür tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de insanlık tarihine yeni bir kara leke eklendiğini kaydeden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Filistin'deki işgal durup dururken ortaya çıkan bir savaş değil. 1948 yılında başlatılan sistematik işgal süreci son 10 aydır tarihinin en vahşi dönemini yaşıyor. Katil İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Oda binamıza dev Filistin bayrağı astık. Astığımız bu bayrak, kardeş Filistin halkına gönderdiğimiz güçlü bir dayanışma mesajıdır. Başta Avrupa olmak üzere birçok batı ülkesi yine yanlış safta yer alıyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak vahşete karşı çıkan her sesin insanlık onuru ve Filistin davası için büyük önem arz ettiğini düşünüyor ve soykırıma karşı duran tüm onurlu insanları selamlıyoruz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası binasına asılan dev Filistin bayrağını takdirle karşılayan vatandaşlar da bayrağın fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşıp Filistin halkına olan desteklerini dile getirdiler. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Filistin Bayrağı, Filistin, malatya, İsrail, Gazze, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya Ticaret ve Sanayi Odası İsrail'in Gazze saldırılarına dikkat çekmek için Filistin bayrağı astı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:21 İsrail televizyonunda Filistinliye tecavüzü böyle savundu: Hak ediyorlar, harika bir intikam İsrail televizyonunda Filistinliye tecavüzü böyle savundu: Hak ediyorlar, harika bir intikam
13:02 Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı Jandarma müdahale edince ortalık karıştı Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı
12:55 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’e savaş açtı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e savaş açtı
12:46 MSB’den Rusya ile Suriye’nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz MSB'den Rusya ile Suriye'nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
07:16 Adalet Bakanı Tunç’tan oyun platformu Roblox’un kapatılmasına ilişkin açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama
05:56 Maduro’nun WhatsApp öfkesi dinmiyor Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu
00:22 Polis DEAŞ’ın izini buldu Taylor Swift’in Viyana konserleri iptal edildi Polis DEAŞ'ın izini buldu! Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi
00:06 AK Parti’de 4 ile yeni başkan AK Parti'de 4 ile yeni başkan
23:37 Muğla ve Aydın’daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor
22:54 Paris Olimpiyatları’nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı Paris Olimpiyatları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 14:38:00. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya Ticaret ve Sanayi Odası İsrail'in Gazze saldırılarına dikkat çekmek için Filistin bayrağı astı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement