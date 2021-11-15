Malatya TSO ile Rize TSO kardeş oda oldu - Son Dakika

Malatya TSO ile Rize TSO kardeş oda oldu

MALATYA - Doğu ile Karadeniz ekonomik iş birliği yapılarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası arasından kardeş oda protokolü imzalandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen protokol programına MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Rize TSO Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, M TSO Meclis Başkan Vekili Yüksel Hakan Er, Rize TSO Meclis Başkanı Şükrü Cevahir, iki odanın yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.

"Malatya'mıza yatırıma davet ediyorum"

Konuşmasında Rizeli iş insanlarını Malatya'ya yatırım yapmaya davet eden Başkan Sadıkoğlu, "Rize, ülkemiz ekonomisi için önemli bir şehirdir. Çay tarımı, çay işleme fabrikaları ve balıkçılık sektörüyle dinamik bir ekonomiye sahip Rize, bizlerin de yakından takip ettiği iller arasında yer alıyor. Malatya ekonomisi de kayısı, kayısı işleme fabrikaları ve hayvancılık sektörüyle Rize ile benzer bir yapıya sahiptir. Bu açıdan, odalarımızın birazdan imzalayacağı protokol ile önümüzdeki süreçte paylaşım yapacağı birçok benzer konu olacağına inanıyoruz. Göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana üyelerimizin işlerini büyütmesi ve ilimizdeki istihdam rakamının yükselmesi için gayret gösteriyoruz. Nitelikli firmalara yaptığımız yer tahsisleri ile 3 yılda ek 17 bin istihdamın önünü açtık. 32 yıllık tarihinde 22 bin istihdamı olan Malatya Sanayisinde hedefimiz, 4 yılda aynı rakamı yakalamaktır. Rize TSO'nun tüm yönetim kurulu üyelerini ve meclis üyelerini Malatya'mıza yatırıma davet ediyorum. Malatya'mız 6. Bölge teşviklerinden faydalanıyor. Bu konuda atacağınız her adımın tam destekçisi olacağımızı bilmenizi isteriz. İllerimizin ekonomik olarak kalkınması ve büyümesi, biz odaların birlikte hareket etmesinden geçiyor. Bugünden sonra, Malatya ve Rize'nin sanayisi, ticareti, turizmi gibi birçok alandaki faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunmayı, sosyal ve kültürel faaliyetlerde birlikte hareket etmeyi ve aramızda bilgi paylaşımı yapmayı hedefliyoruz. Kuruluş tarihi 1892'lere dayanan Rize Ticaret ve Sanayi Odası'ndan edineceğimiz bilgi birikiminin oldukça önemli olduğunun farkındayız. Hiç şüphesiz ki atacağımız imzalar odalarımıza da önemli değerler katacak. Kardeş Oda protokolümüzün, odalarımıza şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"İllerimizin farklı özelliklerini fırsata çevirmeliyiz"

İki ilin farklı özelliklerinin fırsata çevrilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Karamehmetoğlu, "Bugün kadim şehir Malatya'dayız. Malatya bize göre Anadolu diye tabir ettiğimiz ülkemizin güzide illerinden bir tanesi. Biz Oğuzhan kardeşimizde TOBB'un yönetiminde birlikte görev yapıyoruz. Kendisiyle bir abi kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimizi odalarımız arasında da resmiyete dökmek için bugün buradayız. Oğuzhan kardeşimiz gittiğimiz her yerde Malatya'yı ve kayısıyı en iyi şekilde temsil eden ve tanıtan bir kardeşimiz. Kardeşliğin sadece kağıt üzerinde olmasını istemiyoruz. Odalarımızın birlikte gerçekleştireceği projeler ve aktiviteler olacağına inanıyorum. Çünkü bizde olup sizde olmayan, siz de olup bizde olmayan birçok şey var. Bunları fırsata çevirmeliyiz. Bizim sizin ovalarınıza, sizin de bizim denizimize ihtiyacınız var. Özellikle bizim ilimizin ve bölgemizin güçlü turizm alt yapısını ve tecrübesinden sizlerin istifade etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından iki oda arasında kardeş oda protokolü imzalandı.