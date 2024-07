Muş\'un Malazgirt ilçesinde şehit Binbaşı Arslan Kulaksız anıldı

Yerel

Muş'un Malazgirt ilçesinde teröristler tarafından kurulan hain pusu sonucu 9 yıl önce şehit olan Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız, şehit edildiği yerde anıldı.

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından saldırının yaşandığı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İmamların Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, şehit Binbaşı Arslan Kulaksız ve tüm şehitler için dua etti.

Saldırının yaşandığı yere çocuklar ile karanfil bırakan Muş Valisi Avni Çakır, Kaymakam Göksu Bayram ve protokol, "Şehidin ruhu şad olsun" dediler.

Vali Avni Çakır yaptığı konuşmada, şehit Kulaksız'ın şahadetinin 9. yılı münasebetiyle bir araya geldiklerini söyledi. Çakır, "Değerli kardeşlerim, bugün burada Arslan Binbaşımızın şehadetinin 9. yıl dönümü münasebetiyle ona devlet olarak millet olarak Malazgirtliler olarak, ona Fatiha okumak ve her birlikte yad etmek için buradayız. Bundan bin yıl önce, Sultan Alparslan ve ordusu bu topraklardan geçti. O ordu Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, bugün de bu topraklarda yaşayan her kesimden vatandaşlarımızla bir aradaydı. Onlar bu toprakları bize yurt edindiler. Bu aziz millet, o tarihten bu yana her daim mazlumların yanında, zalimlerin karşısında durmuştur. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde bulunduğu coğrafyalara adalet, imar, refah ve kurtuluş getirmiştir. Yaklaşık yüz yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, bu millet yine büyük saldırılara karşı durarak, binlerce şehit vererek, bu toprakların bağımsızlığını sağlamıştır. Her devirde olduğu gibi, bu millet Sultan Alparslan zamanında da, Fatihlerin döneminde de bulunduğu tüm coğrafyaya güven ve huzur vermiştir. Bugün de devletimiz, milletiyle beraber, askerimiz, polisimiz ve jandarmamızın aziz halkımızın desteğiyle bu bölgede güçlü mücadeleler veriyor ve huzur sağlıyor. Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her noktası artık emin belde, emin yuva haline geldi. Terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik ve bölgelerimiz terörün yıkıcı etkilerinden uzak kaldı. Sevgili kardeşlerim, bu başarılarımızın arkasında yavrularımızın bayrağımızı gururla dalgalandırması, şehitlerimizin uğruna can verdiği değerlerin korunması yatıyor. Vatanımızın, birliğimizin, bütünlüğümüzün, bayrağımızın daima dalgalanması, birlik ve beraberliğimizin daima sürmesi en büyük meselemizdir. Gelecek nesillere güçlü, huzurlu ve müreffeh bir ülke bırakmak en büyük hedefimizdir. Allah'a şükürler olsun ki bugün burada, milletimizle birlikte, bu hedefe doğru ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Programa Muş Valisi Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Konakkuran Belediye Başkanı Remzi Çetin, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, Malazgirt Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, Malazgirt Kazı Ekibi Başkanı Prof. Dr. Adnan Çevik, siyasi parti başkanları, STK'lar, polis ve jandarma personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Göksu Bayram ve protokol üyelerinin, Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği alana karanfil bıraktığı törene de Belediye Başkanı, Cumhuriyet Savcısı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Müftüsü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ