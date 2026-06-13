Maliye baskısına dayanamayan 30 yıllık esnaf dükkanını kapattı - Son Dakika
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Maliye baskısına dayanamayan 30 yıllık esnaf dükkanını kapattı

13.06.2026 12:15
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Aydın’ın Efeler ilçesinde 30 yıllık esnaf, Maliye Bakanlığı’nın son dönemde artırdığı denetimlerin "baskı ve mobinge dönüştüğünü" ileri sürerek, dükkanını kapattı. İşletmesinin kapısına tepki yazısı asan esnaf, "Maliye çalışanları maalesef başımızda birer değnekçi gibi bulunmaya başladılar. Biz kendi işyerimizde hırsız muamelesi görüyoruz" dedi.

(AYDIN) - Aydın'ın Efeler ilçesinde 30 yıllık esnaf, Maliye Bakanlığı'nın son dönemde artırdığı denetimlerin "baskı ve mobinge dönüştüğünü" ileri sürerek, dükkanını kapattı. İşletmesinin kapısına tepki yazısı asan esnaf, "Maliye çalışanları maalesef başımızda birer değnekçi gibi bulunmaya başladılar. Biz kendi işyerimizde hırsız muamelesi görüyoruz" dedi.

?Aydın'ın Efeler ilçesindeki esnaf, Maliye Bakanlığı çalışanlarının her gün dükkana gelerek saatlerce denetim yapmasına daha fazla dayanamadı.  Dükkanının kapısına, "Bu işletme, Maliye Bakanlığı'nın bunaltmaya varan baskılarından dolayı zorunlu olarak kapatılmıştır" yazısı asan esnaf, 8 yıllık işletmesinin faaliyetine son verdi. ?Yaşanan sürece ve denetimlerin yapılış şekline tepki gösteren esnaf, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

?"Son zamanlarda maliyenin yaklaşık 18 saat işletmelerde ciro tespiti adı altında yaptığı çalışmalar, artık bizi üzüyor. Bizim artık onurumuza zarar veriyor. Bizden önce geliyorlar, gece bizden sonra çıkıyorlar. Zaten yaptığımız işin yüzde 80-90'ını kredi kartıyla yapıyoruz. Maliye çalışanları maalesef başımızda birer değnekçi gibi bulunmaya başladılar. Biz kendi işyerimizde hırsız muamelesi görüyoruz. Bizim onurumuza, 30 yıllık esnaf itibarımıza zarar veriyor. Bugün bu sebepten dolayı işletmemi kapattım. Anahtarı da attım. Maliye Bakanlığı çalışanları gelsinler bu işletmeleri açsınlar. Biz artık baş edemiyoruz. Bu kadar mobingi biz kaldıramıyoruz."

ESNAF ODALARINA İSTİFA ÇAĞRISI

?Sorunlarını defalarca iletmelerine rağmen sessiz kalan esnaf odası temsilcilerini de eleştiren esnaf, Aydın Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı'nı ve ilgili oda başkanlarını istifaya davet etti:

?"Bizi sözde temsil eden oda başkanlarına sesleniyorum. Esnafın yaşadığı bu sorunlarla ilgilensinler. Meşgul ettiği koltuklar siyaset yeri değil. Esnafın güncel sorunlarını dile getirmek için orada oturuyorlar. Yaşadığımız sorunlarla ilgili kendilerine defalarca bilgi vermemize rağmen maalesef oda başkanlarından olumlu ya da olumsuz bir cevap alamadık. Esnaf odaları ve ilgili federasyon başkanlarını istifaya davet ediyorum. Bunlar esnafı temsil etmiyor"

"MALİYE BAKANI NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?"

?Denetimlerin sıklığına ve süresine dikkati çeken esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu:

"Bildiğimiz kadarıyla 2026 yılında çıkarılan bir kanunla yılda 12 sefer olmak şartıyla ama haftada 5'er gün arayla Aydın'da bir denetim oluyor. Beşer gün arayla yaklaşık 16 saate çıktı. Üç tane maliye çalışanı esnafın başında bekliyor. Sayın Maliye Bakanı ne yapmaya çalışıyor? Esnafı öldürmeye mi çalışıyor? Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. Bu uygulamalara bir an önce son versinler. Biz denetlenmeyelim demiyoruz. Adil olacak şekilde denetlenelim. Ama kendi işyerimizde hırsız muamelesi görmek istemiyoruz. Türkiye'deki bütün esnafımızın ortak sıkıntısı bu. İtibarımız ayaklar altında."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Maliye baskısına dayanamayan 30 yıllık esnaf dükkanını kapattı - Son Dakika

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