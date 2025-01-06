Maltepe Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Noktaları Kurdu - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Noktaları Kurdu

Maltepe Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Noktaları Kurdu

Maltepe Belediyesi, İstanbul depremi riski kapsamında kentsel dönüşüm bilgilendirme noktaları açarak vatandaşlara imar planları, kira yardımı ve devlet desteği hakkında bilgiler sunuyor. Küçükyalı ve Gülensu'da hizmet veren bu noktalar, vatandaşların sorularını yanıtlamak için haftanın belirli günlerinde açık olacak.

06.01.2025 15:56  Güncelleme: 15:59
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İstanbul'un en önemli sorunlarından muhtemel İstanbul depremiyle ilgili Maltepe Belediyesi harekete geçti. Küçükyalı ve Gülensu'da kentsel dönüşüm bilgilendirme noktası oluşturan yetkililer, bu noktalardan vatandaşlara imar planları, uygulamada yaşanan sorunlar ve çözümleri, kira yardımı, devlet desteği gibi konularda bilgiler veriyor.

Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen'in talimatıyla kentsel dönüşüm bilgilendirme noktaları açıldı. Küçükyalı ve Gülensu'da kurulan noktalarda Plan ve Proje, Kentsel Dönüşüm ve İmar ve Şehircilik müdürlüklerinin teknik ekipleri vatandaşlara kentsel dönüşüm noktasında bilgi vermeye başladı. Bu noktalarda imar planları, imar durumları, bakanlıkça verilen maddi destek kampanyaları, kira yardımı, kentsel dönüşümle ilgili avantajlar ve vatandaşların kendi bina veya arsalarında nasıl doğru uygulamalar yapabilecekleri gibi bilgiler veriliyor.

Salı-Çarşamba Gülensu'da, Perşembe-Cuma Küçükyalı'da

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, "Kentsel dönüşüm çok güncel bir sorun halinde. Bu yönde vatandaşlarımızdan çok sayıda soru ve talep geliyor. Bunları belediyemizde cevaplamaya çalışıyoruz ama Belediye Başkanımız Esin Köymen çok farklı müdürlükleri ilgilendiren bu konularda, mahallelerde vatandaşlarımıza daha yakın ve daha kolay hizmet verebilmek için iki nokta kurulmasını talep etti. Bu iki noktadan bir tanesi Küçükyalı, Adnan Kahveci önündeki tır, bir diğer nokta ise Gülensu Mahalle Muhtarlığının üzerindeki dernek binası. Biz burada imar planları, kentsel dönüşüm hakkında öğrenmek istedikleri tüm soruları yanıtlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Gülensu'daki bilgilendirme noktası her Salı ve Çarşamba, Küçükyalı'daki bilgilendirme noktası her Perşembe ve Cuma hizmet verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Noktaları Kurdu - Son Dakika

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